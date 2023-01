„Já vlastně ani nevím, co říct po výhře. Každopádně od první minuty jsme byli v naší hře a drželi jsme se herního plánu. Každá lajna víceméně dělala svoji práci, což bylo hrozně důležité,“ konstatoval na klubovém webu trenér Draků Lukáš Majer.

„Už od rozbruslení byla cítit jiná atmosféra na stadionu, než tomu bylo v minulých kolech. Celý leden bylo cítit, že lidi stojí za námi a chtějí nám pomoct. Ono se to možná zdá jako klišé, ale je to pro nás hrozně důležité, protože my jsme v hrozně těžké situaci. Jednoduše bojujeme o holý život. Když vidím, co tu někteří hráči zažívají, tak oni jsou opravdu vděční za jakoukoliv podporu. Dnes nám tedy strašně moc pomohli diváci k tomu, abychom to utkání dovedli do třech bodů,“ řekl dále šumperský lodivod, jehož emotivní proslov po předchozím duelu ve Zlíně tedy zabral.

Jeho svěřenci nastoupili s obrovskou chutí a k tomu se mohli spolehnout na parádní výkon gólmana Petra Hamalčíka, který nakonec pro Draky vychytal vůbec první nulu v této sezóně.

Už během první části si Šumperk vypracoval klíčový dvoubrankový náskok po trefách Máchy a Průžka, jenž se trefil už počtvrté z posledních třech zápasů.

K tomu měl ještě obrovskou možnost ke skórování Tomáš Vildumetz, když uháněl zcela sám na gólmana, jenže s pokusem mezi betony neuspěl. V závěru se pak domácí dokázali úspěšně ubránit přesilovce soupeře.

A jestliže byli během úvodního dějství Draci aktivnější, zbývající část utkání patřila spíše hostům a po vlažném vstupu do druhé třetiny si dokonce domácí lavička musela vzít oddechový čas.

Šumperk však tentokrát rozhodl ve svůj prospěch paradoxně při vlastním oslabení, když v početní nevýhodě se prosadil hned dvakrát.

Jednou z hole Tomáše Drtila, který si najel do dobré pozice a umístil kotouč přesně k tyči, podruhé díky premiérové trefě Martina Dubského, jenž zamířil ukázkově pod horní tyč.

Do třetí části Sokolov vystřídal gólmany a přestože v této dvacetiminutovce Draky přestřílel drtivým poměrem 1:10, skóre se již nezměnilo.

„Sokolov bruslil celých šedesát minut a hrál výborně. My jsme pak díky dobré práci v oslabení během druhé třetiny ten zápas zlomili na naši stranu. Bylo to hrozně těžké utkání a jsme rádi, že jsme dnes tu cestu k vítězství našli,“ dodal kouč Draků Lukáš Majer.

„Smekám před našimi kluky, protože v deseti zdravých lidech se prostě hrát nedá. Prosil jsem Šumperk o přeložení zápasu, ale bohužel mi nebylo vyhověno. Přijeli jsme sem se třemi pětkami, se šesti zdravými útočníky a s třemi nemocnými. Beci na tom byli podobně. Kluci to odmakali, odedřeli a já jim za to děkuji. Ten výsledek je pro nás trošku krutý, protože ta hra nebyla na 0:4. Nicméně nemáme ani bod, ale musíme jít dál,“ doplnil hodnocení sobotního duelu Martin Štrba, trenér Sokolova.

Hokejisté Šumperku mají nyní na posledním místě tabulky shodný počet 43 bodů jako předposlední béčko Pardubic, které tentokrát „doma“ v Chrudimi nestačilo na Vsetín.

Draci Pars Šumperk – HC Baník Sokolov 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Mácha (Nedvídek), 17. Průžek (Bartoš, Žálčík), 36. Drtil (Jouza), 40. Dubský (Drtil, Eliáš). Rozhodčí: Skopal, Zubzanda – Horažďovský, Thuma. Vyloučení: 5:2. Bez využití. V oslabení: 0:2. Diváci: 939.

Šumperk: Hamalčík – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Dudycha, Kunst, Hrachovský – Průžek, Bartoš, Žálčík – Vildumetz, Šuhaj, Vachutka – Svoboda, Nedvídek, Mácha – Bernat, Dubský, Jouza – Jelínek. Trenér: Lukáš Majer.

Sokolov: Michajlov (41. Cichoň) – Novák, Klejna, Weinhold, Rulík, Baláž, M. Rohan, Benda – Kofroň, Kverka, Vrhel – Osmík, Zadražil, Hauser – Švec, T. Rohan, Kysela. Trenér: Martin Štrba.