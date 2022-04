Play off sice šumperským hokejistům uniklo, tohle mužstvo s řadou odchovanců v sestavě však zanechalo velice pozitivní dojem.

Jak hodnotíte sezónu?

Do sezóny jsme šli s tím, že chceme hrát příští rok Chance ligu, což se povedlo splnit. Cesta za záchranou sice byla trnitá, ale to jsme čekali. Když jsme mužstvo budovali z hráčů, kteří předtím hráli jen druhou ligu a doplnili jej o kvalitní místní odchovance, bylo nám jasné, že tento tým bude potřebovat čas. Sice jsme dobře začali, ale pak přišlo slabší období, naštěstí jsme se stačili zase zvednout. Škoda, že jsme neuhráli kýžené dvanácté místo, ke kterému jsme měli blízko, a skončili čtrnáctí.

Přesto z celkového pohledu musí převládat spokojenost.

Mužstvo zaslouží absolutorium za to, co předvedlo. Zejména závěrečný program byl nesmírně náročný, až už mluvím o těžké sérii play down s Ústím, té dlouhé pauze a následné baráži proti Táboru, který byl výborný, odhodlaný a rozjetý. Byl nám více než zdatným protivníkem. Výsledku 4:1 na zápasy si nesmírně vážíme.

S nadsázkou se dá říct, že závěr sezóny byl pro Draky takové malé play off, kdy mužstvo muselo zvládnout dvě série na čtyři vítězství jako ve vyřazovacích bojích.

Ale rozdíl je v té zodpovědnosti. Určitě to mělo nádech play off, jenže tam když prohrajete, tak vám skončí sezóna. My jsme to měli těžší, že pokud bychom nezvládli play down nebo baráž, tak padáme o soutěž níž, proto si vážím, jak se s tím kluci poprali. Poděkování ale patří všem v klubu, od vedení až po kustoda. Všichni jsme každý den pracovali tak, abychom náš cíl splnili.

Co říkáte na podporu fanoušků? Jejich euforie v posledním zápase byla neuvěřitelná.

Chtěl bych jim moc poděkovat za celou sezónu a ten rozhodující duel byl takovou třešničkou na dortu. Diváci byli naším šestým hráčem. Tím jedním nepovedeným zápasem v Táboře jsme jim vlastně přinesli možnost, aby si oslavy mohli užít doma. Určitě jsme si ale nemohli myslet, že soupeře jednoznačně přejedeme, i když jsme byli favoritem.

