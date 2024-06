Hokejový Šumperk intenzivně ladí hráčský kádr pro nadcházející druholigový ročník. A nyní přidal další důležitý článek do skládačky. Po devíti letech ohlásil návrat mezi Draky zkušený obránce Martin Novotný (1989). Důrazný zadák naposledy oblékal šumperský dres během sezóny 2014/15, poté dlouhé roky působil v konkurenčním Přerově, odkud se propracoval až do extraligy, ve které hrál za Zlín. Menší štaci v Chance lize si střihl rovněž v barvách prostějovských Jestřábů, na druholigové úrovni v minulosti krátce vypomáhal Uničovu.

Martin Novotný v dresu Zlína | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Po loňské rozpačité sezóně se tak v Šumperku začíná rýsovat poměrně zajímavá sestava. Uvidí tak letos zdejší fanoušci konečně play-off? Již před časem avizovali Draci návrat elitního obránce Tomáše Drtila, jenž naposledy působil v Prostějově. V zadních šumperských řadách mají zkušenosti s prvoligovým hokejem rovněž Ludvík Rutar a Štěpán Dudycha.

Kromě toho může celek z podhůří Jeseníků v defenzivě i nadále počítat s mladíky Tomášem Minaříkem a Milanem Křivohlávkem. Druhý jmenovaný se poté vrací na soupisku po vleklém zranění.

K Jestřábům míří šumperský odchovanec, v týmu se potká s loňskou oporou Draků

Setrvání produktivních opor a nová posila

Drakům se podařilo udržet rovněž produktivní útočníky Jakuba Horkého a dosavadního kapitána Tadeáše Jaroše. Pokračují také forvardi Jakub Müller, Adam Polách, Adam Scheuter, Patrik Tarnoczy či slovenský střelec Ondrej Šišolák. Zcela novou šumperskou akvizicí je potom Tobiáš Handl (2002). Urostlý hokejista, jenž okusil extraligu v Olomouci a o patro níž nastupoval za Havířov a Jihlavu. Tobiáš Handl v dresu JihlavyZdroj: Deník/Miroslav Pergl

Právě v Dukle zahájil i uplynulý ročník, později se však nevešel do sestavy a sezónu dohrával ve 2. lize nejprve v dresu Velkého Meziříčí a následně Techniky Brno. Nyní tak bývalý mládežnický reprezentant přichází do města, v němž na sklonku devadesátých let jeho otec Pavel Handl pomohl Drakům k historickému postupu do první ligy. Kromě těchto pozitivních zpráv se však hokejový Šumperk musí vyrovnat i s odchody některých loňských opor. Po průlomové sezóně totiž zamířil do Prostějova gólman Denis Irgl, sestoupivší Znojmo potom zlanařilo nájezdového specialistu, urostlého obránce Petra Kubíčka.