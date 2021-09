Do Přerova dorazil vlakem i plný hostující kotel fanoušků Vsetína, o atmosféru v MEO Aréně tak nebyla nouze, přestože návštěva 1307 diváků nebyla nikterak vysoká.

Oběma týmům chybělo několik opor, Přerov strádal v ofenzivě (Jakub Svoboda, Jakub Herman, Daniel Indrák), Valaši zase v obraně, nehrál ani tahoun Luboš Rob.

Do vedení šli těsně před koncem první třetiny Zubři. Dvě vteřiny před koncem uklidil puk do prázdné klece Jan Svoboda. Hosté ale v úvodu prostředního dějství srovnali zásluhou Davida Vítka.

Vedení Zubrům vrátil tečí Krislovy střely Filip Dvořák, hosté ale přidali do konce druhé třetiny dva góly díky přesilovkám a Janu Bergerovi s Romanem Půčkem.

Ve třetí periodě ale domácí zaslouženě srovnali, Matouš Kratochvil dokázal tečovat nahození Hrdinky.

V prodloužení branka nepadla, největší šanci hostů likvidoval Petrásek, při zákroku se ovšem lehce zranil a na nájezdy tak šel do klece Michal Postava.

Ten se nakonec stal hrdinou Zubrů, nepustil za svá záda jedinou střelu, na druhé straně se trefili Pšurný, Jan a Matěj Svobodové a domácí tak mohli slavit.

„Odehráli jsme výborný zápas, zasloužili jsme si tři body. O tom, že je nemáme, rozhodlo, že máme pořád špatné přesilovky i oslabení. V tomto jediném faktoru byl Vsetín lepší. Zaslouženě jsme vyhráli. Musím před kluky smeknout, hráli výborně,“ hodnotil domácí kouč Vladimír Kočara.

Ten nicméně zmínil i fakt, že Zubrům se zranili kromě Petráska také Jakub Kubeš a František Hrdinka.

HC Zubr Přerov – VHK Robe Vsetín 4:3sn (1:0, 1:3, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Jan Svoboda (Kubeš, Kratochvil), 27. Dvořák (Krisl, Seemann), 50. Kratochvil (Hrdinka), rozhodující nájezd Pšurný – 22. Vítek (Kucharczyk), 29. Berger (Ondračka, Indrák), 34. Půček (Indrák, Ondračka). Rozhodčí: Petružálek, Šudoma – Hanzlík, Komínek. Vyloučení: 7:10. Využití: 1:2. Diváci: 1307.

Přerov: Petrásek (nájezdy Postava) – Hrabal, Černý, Hrdinka, Kubeš, Seemann, Krisl – Süss, Pšurný, Doležal – Král, Kratochvil, Jan Svoboda – Novák, Dvořák, M. Svoboda – Karafiát. Trenér: Vladimír Kočara.

Draci otočili, nakonec stejně padli

Poprvé v letošní Chance lize vyšli hokejisté Šumperku bodově naprázdno. Sobotní zápas na ledě Slavie, který byl jako „na houpačce“, nakonec těsně prohráli v základní hrací době.

„Jsme zklamaní z výsledku, ale ta prohra je bohužel zasloužená. Náš mladý tým se ještě musí naučit, jak lépe zvládat koncovky zápasů, když je možnost získat třeba i ten jeden bod, který pak může být při konečném účtování nesmírně důležitý,“ řekl úvodem trenér Draků Martin Janeček.

V bráně hostů dostal poprvé příležitost Martin Holík, který však na svou soutěžní premiéru u Draků asi moc rád vzpomínat nebude.

Severomoravanům se totiž vůbec nepovedl nástup a již v 18. minutě hry měli na svém kontě tříbrankové manko.

Od druhé třetiny tak šumperský gólman zůstal už pouze na lavičce a jeho místo mezi tyčemi zaujala dosavadní jednička Vojtěch Mokry.

To však již na ukazateli skóre svítil stav 3:1, neboť bezprostředně po třetí trefě Pražanů kontroval Slovinec ve službách Draků Rok Macuch.

A potom se začaly dít v hlavním městě velké věci. Draci k radosti svých fanoušků, kteří do Prahy přicestovali, otočili díky zásahům Šilhavého, Kindla a Vachutky na 4:3 ve svůj prospěch.

Těsný náskok následně Šumperk držel až do 53. minuty, kdy Slávisté nejprve v početní výhodě srovnali krok, aby v samotném závěru rozhodli o tom, že tři body nakonec zůstanou v Edenu.

„Tady byl ke konci hlavní rozdíl mezi námi a soupeřem. Zatímco Slavia si důsledně hlídala střední pásmo a šla si minimálně za remízou, my jsme na ledě až do konce bláznili, nechali se unést hrou, domácí jsme pustili do přečíslení a tím prohráli zápas. Zbytečnou hloupostí a určitou nevyspělostí,“ líčí smutně kouč Šumperku.

„Doufám, že se z tohoto poučíme. Je potřeba si uvědomit, že duely musíme takticky prostě zvládat lépe,“ dodal Martin Janeček.

Další střetnutí Chance ligy sehrají Draci ve středu 29. září, kdy na svém ledě změří síly s vedoucí Třebíčí, která doposud neztratila ani bod.

HC Slavia Praha – Draci Pars Šumperk 5:4 (3:1, 0:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Krejčí, 6. Žejdl (Havel), 18. Pšenička (Ondráček, Barák), 53. Vlček (Všetečka, Kružík), 59. Všetečka (Kružík, Vlček) – 19. Macuh (Furch, Kratochvíl), 21. Šilhavý (Macuh, Vildumetz), 23. Kindl (Vildumetz, Pěnčík), 34. Vachutka (Kindl, Macuh). Rozhodčí: Wagner, Jechoutek – Maštalíř, Dědek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 678.

Šumperk: Holík (21. Mokry) – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Březák, Dudycha – Vildumetz, Kindl, Vachutka – Šilhavý, Macuh, Scheuter – Kratochvíl, Kohút, Furch – Horký, Spratek, Antoníček. Trenér: Martin Janeček.

Prostějov marně naháněl Frýdek

Pokažená první třetina a marné stíhání soupeře v závěru. Prostějov nezvládl ani druhé domácí utkání sezony a s Frýdkem-Místkem padl 4:5.

Hosté se tak dočkali první výhry v novém ročníku Chance ligy, za kterou vykročili díky produktivní první třetině. Skóre otevřel Roman Szturc, poté se Rysi prosadili v oslabení i přesilovce zásluhou Christova s Martynkem.

Jiránek sice v prostředním dějství snížil, na 4:1 ale dával hned vzápětí Jakub Matyáš. Frýdek šel dokonce do čtyřgólového vedení v úvodu třetí třetiny, pak ale začala stíhací jízda Jestřábů.

Góly Petra Mrázka, Jakuba Babky a Jiřího Klimíčka nicméně stačily pouze na snížení na konečných 4:5, přestože Jestřábi v závěru při hře bez brankáře sahali po srovnání.

LHK Jestřábi Prostějov – HC Frýdek-Místek 4:5 (0:3, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 28. Jiránek (Babka), 45. Mrázek (M. Novák), 49. Babka (J. Kloz, Klimíček), 56. Klimíček (Husák, J. Kloz) – 14. R. Szturc (Šedivý, David Bartoš), 16. Christov (Zbořil), 17. Martynek (Komorski), 29. Matyáš (Zbořil, R. Szturc), 44. Komorski (Martynek, Lyszczarczyk). Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Měkýš, Vašíček. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1.

Prostějov: Bláha (17. M. Altrichter) – Havlík, Zajíc, Klimíček, Husák, P. Krejčí, Vala – Mrázek, T. Jáchym, P. Beránek – M. Novák, J. Kloz, Š. Jelínek – Jiránek, Babka, Švec – Dubský, T. Koblížek, Motloch. Trenér: Aleš Totter.