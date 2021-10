Jako na houpačce. Takové jsou doposud výsledky přerovských hokejistů v novém ročníku Chance ligy. A stejné bylo i utkání v Porubě, během kterého se Zubři svezli po horské dráze zdola zpátky směrem nahoru. Jejich jízda skončila sporným gólem v prodloužení, domácí zvítězili 6:5.

Kdo čekal, že nemohoucnost Přerova v přesilových hrách musí zákonitě odejít, mýlil se. Zubři totiž žádnou ze svých přesilovek nevyužili a co víc, dvakrát dokonce ve vlastní početní výhodě inkasovali. V tomto případě nejspíš pro trenéry nebude omluvou ani fakt, že hostům chybělo hned sedm důležitých členů základní sestavy.

„Dostali jsme naprosto zbytečné góly. Dokázali jsme se dvakrát vrátit do zápasu, takže v tomto směru malý bod pro nás,“ hodnotil přerovský kouč Vladimír Kočara.

Zubři už byli tak trošku „na ručník“ v polovině zápasu, kdy prohrávali 1:4. Po oddechovém čase trenéra Kočary ale Přerované pookřáli, snížili na 3:4 a hlavně třetí branka stála za to. Na konci nádherné kombinace po ose Pšurný, Dluhoš, Doležal byl narozeninový oslavenec Tomáš Doležal, který také ve 3. minutě otevíral skóre zápasu.

Jenže poté přišel další sešup, druhý gól Poruby v oslabení a domácí opět vedli o dva góly. Přerované nicméně ve třetí třetině předvedli parádní vzepření, prvním gólem v sezoně snížil Roman Pšurný a Matěj Svoboda už při hře bez brankáře 11 vteřin před koncem srovnal na 5:5!

O tom, že žádná odplata za čtvrtfinále play-off minulé sezony se konat nebude, rozhodl na konci 63. minuty Pavel Jenyš. Jeho střele ale předcházelo zasednutí Michala Postavy v přerovské bráně.

„Jsme rozčarovaní z toho, jaký gól padl v prodloužení. Jsou tam čtyři rozhodčí a ani jeden si toho nevšiml, jak ten gól padl. Takové branky by padat neměly a hlavně by neměly rozhodovat zápas,“ postěžoval si Vladimír Kočara.

HC RT Torax Poruba - HC Zubr Přerov 6:5p (1:1, 4:2, 0:2 – 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Toman (Jenyš), 21. Špaček (Szathmáry), 25. Lukáš Kozák (Szathmáry, M. Houdek), 29. Stloukal (Gřeš), 38. Stloukal (M. Houdek), 63. Jenyš (Bitten) – 3. T. Doležal (Šoustal, Pšurný), 32. Tadeáš Král (Šoustal), 33. T. Doležal (Dluhoš, Pšurný), 43. Pšurný (T. Doležal), 60. Matěj Svoboda (Süss, F. Dvořák). Rozhodčí: Koziol, Ondráček – Konvička, Kučera. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 680.

Přerov: Postava – R. Černý, Hrabal, Krisl, Seemann, Dluhoš, Gréč – T. Doležal, Pšurný, Süss – Jan Svoboda, M. Kratochvil, Tadeáš Král – Matěj Svoboda, F. Dvořák, M. Novák – Fencl, Šoustal. Trenér: Vladimír Kočara.

Jestřábi se strachovali o zdraví Krejčího

Třetí venkovní duel, třetí výhra za tři body. Prostějovští Jestřábi jako by se zatím lépe cítili v hnízdečku soupeřů. V Benátkách nad Jizerou zvítězili 4:1 a nepovolili předposlednímu celku tabulky zisk prvních bodů.

Od začátku aktivnější hosty poslal do vedení na začátku 4. minuty Patrik Husák, v úvodu druhé třetiny zvýšil na 2:0 David Vala a v 35. minutě využil přesilovku Tomáš Jáchym.

O jedinou domácí radost se postaral Dlouhý, tři vteřiny před koncem nicméně upravil do prázdné klece na konečných 4:1 pro Prostějov Jakub Babka.

Mnohem důležitější než samostatný výsledek je ale zdravotní stav Petra Krejčího, který během utkání zkolaboval. Naštěstí je stabilizovaný.

„Na každém utkání má být sanita a tady se čekalo pětadvacet minut na záchranku, což nechápu. Přijela jen nosítka. V profesionální soutěži to není možné,“ kroutil hlavou prostějovský trenér Aleš Totter.

Hosté dokonce závěr nechtěli dohrávat. „K tomu zápasu bych řekl, že domácí mají určitě tým na to, že měli mít více bodů. Tohle zranění je ale hrozné. Máte svěřence, který každý den pro vás pracuje a vy vidíte, že se zalyká krví a že je v bezvědomí, je to hrozné,“ uzavřel Aleš Totter.

HC Benátky nad Jizerou – LHK Jestřábi Prostějov 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 48. A. Dlouhý (Wiencek, Aubrecht) – 4. Husák (P. Beránek), 22. Vala (T. Jáchym), 35. T. Jáchym (Mrázek, Jiránek), 60. Babka (Švec, Klimíček). Rozhodčí: Jaroš, Wagner – Juránek, Štofa. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:1.

Prostějov: Bláha – Havlík, Zajíc, Klimíček, Husák, Vala, P. Krejčí – Š. Jelínek, T. Jáchym, P. Beránek – Mrázek, J. Kloz, M. Novák – Švec, Babka, Jiránek – Motloch, T. Koblížek, Dubský. Trenér: Aleš Totter.

Draci podruhé v řadě neuspěli

Ani hokejisté Šumperku nedokázali zastavit rozjetou Třebíč. Draci tak nebodovali již druhý zápas v řadě. Horácká Slavia naopak zůstává v letošní Chance lize i nadále stoprocentní.

Ve středečním utkání se do sestavy domácích vrátil uzdravený střelec Lukáš Žálčík, poprvé pak nastoupil vítkovický forvard Jan Bernovský, který dres Draků oblékal již během uplynulého ročníku.

První třetina jednoznačně patřila Třebíči. Hosté působili na ledě daleko jistějším a kompaktnějším dojmem a po zásluze se v této části hry ujali dvoubrankového vedení. Druhý gól navíc Šumperk inkasoval při vlastní přesilovce.

„Třebíč u nás jednoznačně prokázala svou zkušenost, s tím vstoupila i do zápasu a my jsme si první třetinu se soupeřem nevěděli rady. Z brejků byli hosté nebezpeční a potrestali každé naše zaváhání,“ řekl úvodem trenér Draků Martin Janeček.

Střelecké trápení Draků ukončil až těsně před polovinou utkání navrátilec do sestavy Lukáš Žálčík, když využil početní výhodu pět na tři.

Záhy hráli domácí v šesti, ale oslabení ustáli bez úhony.

Bohužel o chvíli později se Třebíč znovu radovala, další využitá šumperská výhoda však znamenala opětovné snížení, když za zády gólmana Jekela skončila nepříliš prudká střela Tomáše Drtila od modré čáry.

„Od druhé části jsme možná byli aktivnějším mužstvem, bohužel k tomu, abychom utkání otočili, je důležitou ingrediencí disciplína, která však nebyla na naší straně, proto jsme zaslouženě prohráli,“ uvedl dále kouč Šumperku.

Za stavu 2:3 se Šumperk ve třetím dějství odvážně tlačil do koncovky, jenže v klíčových momentech se nevyvaroval zbytečných faulů. V samotném závěru zkusili domácí ještě hru bez brankáře, avšak Třebíč svou neporazitelnost uhájila.

„Zápas jsme mohli minimálně zremizovat, ale to bychom museli hrát v pěti. Jak už jsem uvedl, disciplína nás limitovala. Když jsme se dostávali na koně a naše hra začínala mít tempo, přišlo vyloučení z nesmyslných emocí. Pokud se nevrátíme k pokoře a kázni, těžko budeme vyhrávat,“ uzavřel kriticky své hodnocení Martin Janeček.

Draci Pars Šumperk – SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 (0:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Žálčík (Vildumetz), 34. Drtil (Kindl, Vachutka) – 3. Dočekal (M. Furch), 16. Krliš (Nedvídek, M. Furch), 32. Kusko (Dočekal, Ferda). Rozhodčí: Veselý, Šudoma – Hranoš, Grančařík. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1048.

Šumperk: Mokry – Drtil, Pěnčík, Hrachovský, Březák, Dudycha, Řezáč – Vachutka, Kindl, Vildumetz – Žálčík, Macuh, Kratochvíl – A. Furch, Kohút, Bernovský – Antoníček, Šilhavý, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.