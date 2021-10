Bez bodu zůstali po 17. kole hokejové Chance ligy všichni zástupci Olomouckého kraje. Šumperk doma v ostře sledovaném šlágru dostal sedm gólů od Vsetína. Přerov pokračuje v trápení na ledě soupeřů a prohrál v Benátkách nad Jizerou. Prostějovu to zase nelepí doma, což potvrdil i v souboji s lídrem soutěže. Třebíč si odvezla výhru 2:1.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Šumperk se těšil na Vsetín. Nadšení odvála první třetina

Poprvé od 1. února 2017, kdy se ještě oba celky potkávaly ve druhé lize, mohli šumperští fanoušci na svém stadionu v soutěžním duelu přivítat Vsetín. Co by příznivci Draků dali za to, kdyby se opakovala kanonáda z minulé sezony, kdy Šumperk doma bez diváků přejel Valachy 6:2. Kanonáda se sice opakovala, ale v opačném gardu. Vsetín odjel s triumfem 7:2.