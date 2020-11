„Určitě nebude nic příjemného absolvovat po tak dlouhé pauze hned na úvod dalekou, vlastně nejdelší možnou cestu až na druhý konec republiky, ale nedá se nic dělat, musíme se s tím poprat. A věřím, že to zvládneme,“ prozradil Deníku trenér Draků Martin Sobotka.

I následující soutěžní duel poté jeho svěřenci absolvují na hřišti soupeře, neboť hned o dva dny později zamíří do Kolína.

„V tom, že začínáme dvakrát venku, bych neviděl zásadní problém, protože tím, jak se nyní hraje bez diváků, tak výhoda domácího prostředí prakticky odpadá,“ doplňuje lodivod nováčka Chance ligy k těžkému losu.

Úvodní domácí střetnutí následně sehrají Draci v sobotu 5. prosince, kdy na svém ledě v souboji letošních nováčků přivítají hokejisty Vrchlabí, s nimiž měli možnost změřit síly již v rámci srpnové přípravy.

Do začátku Vánoc pak budou muset všechna družstva absolvovat nahuštěný program, ve kterém během šestnácti dnů sehrají šest utkání.

„Zápasy teď půjdou rychle za sebou, bude to náročné, ale všichni mají stejné podmínky. Navíc si myslím, že po té přestávce jsou kluci správně nažhavení a chtějí co nejvíce hrát. Rozhodně je to lepší, než jenom trénovat,“ míní Martin Sobotka.

„Větší starosti mi dělají spíše ty povinné testy. Klidně se třeba může stát, že vám kvůli tomu těsně před zápasem vypadnou ze sestavy klíčoví hráči,“ dodal závěrem kouč Šumperku.

Na přelomu kalendářního roku má Chance liga téměř třítýdenní přestávku. První utkání po Novém roce čeká Draky ve středu 6. ledna doma proti Vsetínu.

Šumperské zápasy v Chance lize do konce roku

Sokolov – Draci (úterý 1. prosince)

Kolín – Draci (čtvrtek 3. prosince)

Draci – Vrchlabí (sobota 5. prosince)

Kladno – Draci (středa 9. prosince)

Draci – Přerov (sobota 12. prosince)

Draci – Kadaň (středa 16. prosince)