„Měl jsem zájem, aby si mohl extraligu zahrát a dělal jsem vše proto, aby domluva s Vítkovicemi klapla. Jak se ukazuje, dohoda s ostravským klubem funguje,“ prozrazuje na klubovém webu k odchodu klíčového zadáka ředitel Draků Vladimír Velčovský.

„Díky němu mohou mít hráči velkou motivaci, aby se sami dokázali dostat až do nejvyšší soutěže. Petrovi chci jménem klubu poděkovat za skvělou práci v Šumperku. Je to poctivý hráč a dříč. Zanechal tady velkou stopu a má u nás vždy dveře otevřené,“ doplňuje šéf šumperského mužského hokeje.

„Vůči Gewimu by to bylo nefér, kdybychom ho nepustili. V Šumperku hraje od malička a pokud bychom mu zabránili jít hrát extraligu, navíc v době kdy se nepadá, tak by to nebylo správné,“ dodal v podobném duchu šumperský trenér Martin Sobotka.

Šumperský patriot

Petr Gewiese kromě jedné sezóny strávené ve Francii nikdy nehrál za jiný klub než Šumperk a v dresu Draků naskočil mezi muži do téměř čtyř stovek zápasů.

Až během letošního ročníku dostal možnost v rámci střídavých startů okusit naši nejvyšší soutěž právě za Vítkovice, v jejichž dresu stihl odehrát již šest utkání a připsal si dva body za přihrávky. Nyní se tedy přesouvá do Ostravy natrvalo.

Nově naopak získal aktuálně poslední tým Chance hned tři hráče, dva mladíky a jednoho ostříleného borce.

Navrátilec z Pardubic

Oním zkušeným jménem je útočník Jaroslav Moučka (1992), odchovanec pardubického hokeje, jenž ve městě tradičního perníku naskočil k celkem devadesáti extraligovým zápasům.

Podstatně více času však strávil na prvoligové scéně, kde oblékal dresy Třebíče, Ústí nad Labem, Prostějova, Přerova a naposledy Vrchlabí.

Šumperské prostředí poté pro něho není neznámou, neboť za Draky nastoupil již během sezóny 2015/2016 a ve dvanácti střetnutích si tehdy připsal sedm bodů (1+6).

Ruský talent a jmenovec známého komentátora

Do šumperské ofenzivy pak míří i odchovanec CSKA Moskva, devatenáctiletý Konstantin Ťjurin, jenž působil v mládežnických kategoriích Petrohradu či Chabarovsku.

V České republice odehrál loni třicet utkání za druholigovou Bílinu s bilancí 25 bodů (13+12). Ve dvou zápasech pak ještě naskočil v Chance lize za Sokolov.

Zadní řady Draků následně doplnil dvacetiletý Richard Záruba, jenž naposledy působil v barvách druholigového nováčka z Chebu.

Svou premiéru v seniorském hokeji poté zaznamenal v minulém ročníku, kdy absolvoval jedno extraligové klání za Karlovy Vary a další čtyři starty zapsal v Chance lize v dresu Sokolova.