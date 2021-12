A za své dosavadní skvělé výkony v šumperském dresu se pak o víkendu dočkal zasloužené odměny od klubu, jehož je odchovancem.

Po delší době si totiž znovu zahrál extraligu za mateřskou Kometu, které pomohl v neděli na ledě Olomouce. Tento zápas nakonec Brňané vyhráli poměrem 2:0.

Zní to trochu jako scénář z nějakého filmu. Nedělní utkání se hrálo přesně v den vašich 24. narozenin, takže určitě pěkný dárek. Navíc šlo o atraktivní moravské derby proti Olomouci. Jako bonus z toho byla výhra a celkově šlo o vaše symbolicky 24. utkání v naší nejvyšší soutěži…

Tak tohle opravdu nevymyslíš (smích). Ale, že to byl můj čtyřiadvacátý zápas v extralize jsem nejdřív ani netušil, to jsem se dozvěděl až později od rodiny. Jsem moc rád, že jsem si mohl za Brno zase po nějakém čase zahrát. Je to pro mě motivace do další práce, navíc jsem si tím dokázal, že snad jdu po správné cestě.

Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát za Kometu proti Olomouci?

První signál přišel v sobotu před naším zápasem s Ústím, kdy mi to při dopoledním rozbruslení řekli trenéři, ale v té chvíli jsem to nechtěl řešit, protože nás večer se Šumperkem čekal nesmírně důležitý souboj, takže definitivně se všechno řešilo, až po té výhře nad Slovanem. To už jsem věděl, že v neděli naskočím za Kometu.

A myslím si, že se vám povedlo na letošní extraligovou premiéru i dobře naladit. Šumperk vyhrál proti Ústí jasně 6:2. K tomuto výsledku jste sám přispěl třemi body za gól a dvě nahrávky.

Určitě je lepší naskočit o patro výš po vyhraném utkání, které se mi navíc docela povedlo. Hlavně tu výhru jsme pak potřebovali jako sůl. Všechno se zkrátka tak hezky sešlo dohromady (úsměv).

Jak proběhl přesun, když Kometa hrála právě v nedaleké Olomouci?

Celkem jednoduše, s cestováním nebyl žádný problém a pro mě ani změna. Tak jako tak bych jel po sobotním zápase v Šumperku domů do Brna, kde mám rodinu. Takže jsem si s sebou vzal akorát kabelu a druhý den ráno se připojil k týmu Komety na rozbruslení a pak se jelo do Olomouce.

Na straně Olomouce poté byl jako soupeř váš spoluhráč z kabiny Draků Vojtěch Mokry, jenž proti Kometě plnil roli náhradního brankáře. Proběhlo nějaké vzájemné hecování?

Určitě tam něco trochu proběhlo. Škoda, že Mokras nechytal. To bych možná dal tu jednu šanci, co jsem měl (smích). Ale samozřejmě si dělám srandu. Před zápasem jsme prohodili pár slov, ale potom už se každý z nás soustředil na svou práci v ten daný den.

Pro vás to nakonec byl vítězný návrat do Brna, když Kometa vyhrála nad Morou 2:0. Takže asi panuje spokojenost.

Určitě jsem moc rád, ale byl to nesmírně těžký zápas. Před třetí třetinou jsem si navíc říkal, že ty stavy, kdy vedeme třeba dva nula, odněkud znám (úsměv) a nechtěl jsem, aby to dopadlo podobně, jako některé naše zápasy v Šumperku. Výhry si proto opravdu cením. Je rozhodně lepší, když se takto někam přijedete ukázat a zápas dopadne dobře.

A co zážitek, nastoupit proti takovému hráči, jako je David Krejčí?

Pro mě to je momentálně asi nejlepší hráč celé extraligy, což jsem pocítil i na vlastní kůži, když mě tam snad minutu vařil v našem obranném pásmu a nemohli jsme se dostat ven (smích). Vidíte jeho obrovské zkušenosti, tu soutěž jednoznačně převyšuje. Velká paráda si proti němu zahrát a sledovat, jak řeší různé herní situace.

Na druhou stranu je asi obrovská škoda, že vinou vládních opatření mohla na zimní stadion pouhá tisícovka diváků. Za normálních okolností by bylo bezpochyby vyprodáno.

Tohle mě moc mrzelo. Na zápas se tak nedostali třeba ani moji rodiče, což mi bylo líto. Ale s tím bohužel nikdo nic neudělá, situace je prostě taková. My se musíme soustředit hlavně na hru, ale fanoušci nám chyběli. Takto ta atmosféra byla dost ochuzená.

Vzpomenete si na svůj předchozí zápas za Kometu?

Mám dojem, že to bylo v Hradci Králové, ale tehdy jsem naskočil snad jenom na jednu nebo dvě minuty, což z mé strany nebylo ideální.

Jak hodnotíte své dosavadní angažmá v Šumperku, kde se vám nadmíru daří. Dá se letošní sezóna zatím označit jako nejlepší mezi muži?

Z pohledu diváka asi ano, ale nechtěl bych to nějak zakřiknout, aby se mi potom nepřestalo dařit. Já jsem moc vděčný za pozici, kterou mám letos v Šumperku. Je to především také zásluha mých spoluhráčů, se kterými nastupuji a samozřejmě je důležitá i důvěra od trenérů.

Kromě vás letos naskočili v nejvyšší soutěži z řad Draků ještě Lukáš Žálčík a Tomáš Vildumetz, kteří oblékli dres Vítkovic. Starty šumperských hráčů v extralize lze asi brát i jako odměnu pro celý klub.

Rozhodně. Jak už jsem uvedl, všechno je práce celého týmu a trenérů, kteří dávají tvář naší hře. V Šumperku je letos parta kluků, kteří se chtějí zlepšovat. A jak už říkal na začátku sezóny kouč Martin Janeček, jsou tady hráči, kteří třeba ještě nemají takové jméno, ale právě letos si ho tady mohou udělat, mít letošní sezónu jako zlomovou a posunout se v kariéře zase o krok dál. Jsem rád, že se nám aktuálně daří a snad budeme takto pokračovat i nadále.

Jako jeden z mála současných hráčů jste za Šumperk nastupoval i minulý rok, ale letos se k Drakům znovu připojil až těsně před startem přípravy na ledě. Co se s vámi dělo během části léta?

Popravdě jsem čekal na jiné angažmá, které však nakonec nevyšlo. Celou letní přípravu jsem tak absolvoval se svým kondičním trenérem Michalem Brzobohatým, ale bylo to nejlepší, co se mně mohlo stát. Tak dobře připravený na sezónu jsem možná nikdy nebyl. Jenže po psychické stránce bylo léto docela náročné, protože jsem dlouho nevěděl, jestli vůbec budu mít kde hrát. Teď už můžu otevřeně prozradit, z mé strany přišel impuls, že bych se chtěl vrátit do Šumperku. Spojil jsem se s panem Velčovským, trenér Janeček projevil zájem a potom už všechno šlo docela rychle, našli jsme společnou řeč a domluvili se. A dnes jsem opravdu spokojený, že můžu být opět v kádru Draků.