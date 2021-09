Mimo jiné prošel mládežnickými reprezentacemi, bohaté zkušenosti má rovněž ze zámořských juniorských soutěží a především dokonale zná šumperské prostředí.

„Byla to volba kluků, i když jsem čekal, že céčko dostane spíš Lukáš Žálčík, popřípadě Dan Vachutka nebo Tomáš Drtil. Naše čtyřka jako místní měla na tento post asi největší šanci a nakonec to vyšlo na mě,“ prozradil Denis Kindl. „Jsem rád, je to pro mě pocta, ale zároveň zodpovědnost, aby mančaft fungoval a já jako kapitán byl jedním z jeho tahounů,“ říká sourozenec zadáka Jakuba Kindla.

Mezi oběma bratry nedávno vznikla zajímavá paralela, když od letoška jsou nově kapitány svých týmů. Starší Jakub v extraligové Plzni, mladší Denis poté doma v Šumperku, který hraje o patro níž. A oba hráče zvolila kabina. „Je to docela zajímavá situace. O to více se teď budeme spolu hecovat, kdo udělá víc bodů pro své mužstvo,“ culí se opora Draků.

Šumperk je letos některými považován za jasného adepta sestupu, momentálně je však realita jinde. Draci mají za sebou povedenou přípravu, ve které se prezentovali sympatickým hokejem i výsledky, do samotné soutěže pak vstoupili dvěma výhrami nad favority Porubou a Přerovem a i nadále se jim daří.

„Naši trenéři dělají perfektní práci, dobře znají hráče, které si vybrali a jsou schopní z nich dostat maximum. Asi nikoho gólově válcovat nebudeme. Čeká nás těžká sezóna. Naše hlavní síla bude především v soudržnosti a odhodlání kolektivu,“ říká k aktuálnímu kádru, který je z velké části „opravdu šumperský“, jeho současný kapitán.

„My místní hráči se snažíme kluky odjinud vtáhnout a zasvětit do toho, co šumperský hokej znamená pro město a fanoušky. Jsme jedna parta a nikdo tady nelítá s hlavou v oblacích,“ prozrazuje Denis Kindl, jenž během letošní přípravy zažil jednu rodinnou premiéru.

Vůbec poprvé v kariéře se potkal jako soupeř se svým starším bratrem Jakubem. Stalo se tak během srpnového utkání Draků v Plzni, kde bývalý obránce NHL a reprezentace od letoška opětovně působí. „Jako hokejisté jsme si tak s bráchou splnili obě možnosti. Zahráli jsme si společně v jednom týmu a teď premiérově nastoupili i proti sobě,“ dodal závěrem šumperský Denis Kindl.