Oproti úternímu vzájemnému klání se tentokrát Zubři představili v brance s Michalem Postavou a bez zraněného Zdeňka Okála.

Draci pak vrátili do hry své dvě hlavní útočné opory Lukáše Žálčíka s Davidem Bartošem, kteří předchozí zápas odpočívali.

I tentokrát mělo derby těchto soupeřů stejného úvodního střelce, když se jako první trefil Slovinec Rok Macuch, jenž minulou sezónu hájil barvy Šumperku a pro letošek se vrátil zpět do Přerova.

O chvíli později navíc Zubři přidali zásluhou Tarnoczyho i druhou trefu a celkově působili v prvním dějství daleko hokejovějším dojmem.

„Úvodní dvacetiminutovku jsme odehráli trochu bojácně, tady byl soupeř určitě lepší a hlavně produktivnější,“ řekl úvodem trenér Draků Lukáš Majer.

Od druhé části však Draci přidali na obrátkách a brzy se jim podařilo snížit, když Dávid Kohút našel Vojtěcha Šuhaje a šumperský šikula zametl puk do brány.

I nadále potom domácí hokejisté hýřili pohybem a měli další šance, bohužel jejich snažení přibrzdila přesilovka soupeře, kterou hosté využili díky pohotové dorážce Jakuba Svobody a znovu tak vedli o dva góly.

V polovině zápasu se však v početní výhodě prosadili i domácí a Tomáš Drtil dělovkou od modré čáry trefil přesně.

A těsně před druhou přestávkou završili Draci povedenou pasáž vyrovnáním na 3:3, když agilní Šuhaj naservíroval kotouč před odkrytou klec Danielu Vachutkovi.

„Dokázali jsme zlepšit forčeking, dobře zdvojovali souboje, byli hladoví, aktivní a přineslo to ovoce, když jsme se dokázali dostat výsledkově zpátky do zápasu. Jen mě mrzí, že se stále trápíme v přesilovkách, tyto situace musíme do startu soutěže vypilovat,“ prozradil dále lodivod domácích.

S přibývajícím časem třetí třetiny měl Šumperk nakročeno k tomu, aby dokonal obrat, jenže čtvrteční „přátelský“ souboj připravil pro závěrečné okamžiky zcela jiný scénář.

Zhruba pět minut před koncem po souboji u mantinelu s Davidem Březinou přepadl domácí zadák Tomáš Drtil na střídačku protivníka, kde mu soupeři rozhodně nic nedarovali.

To si však nenechala líbit domácí lavička a na ledě i mezi střídačkami se rozpoutala solidní hromadná mela. Takto vyhrocený duel po souhlasu obou týmů pak rozhodčí raději předčasně ukončili.

Zdroj: Denisa Vařeková

„Měli jsme povedený začátek, hráli jsme to, co jsme si řekli, první třetina byla z naší strany dobrá a vytěžili jsme z ní dvě branky. Potom ale Šumperk zmobilizoval síly, my jsme naopak ubrali a domácí stačili srovnat krok,“ konstatoval trenér Přerova Robert Svoboda.

„Třetí třetina už byla plná osobních potyček a s hokejem to nemělo moc společného. A po té velké rvačce jsme raději přistoupili k tomu, aby se utkání ukončilo. Pokračovat nemělo smysl, mohlo dojít ke zbytečným zraněním,“ dodal kouč hostů.

„Asi to opravdu mohlo dojít k tomu, že by se napětí stupňovalo dál. Mrzí nás kvůli divákům, že jsme to nemohli dohrát do konce a pokusit se otočit skóre, ale v danou chvíli bylo nejrozumnější řešení raději ve hře nepokračovat,“ doplnil k vyhrocenému závěru šumperský Lukáš Majer.

Draci Pars Šumperk – HC ZUBR Přerov 3:3 nedohráno (0:2, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Šuhaj (Kohút), 32. Drtil (Žálčík), 39. Vachutka (Šuhaj) – 6. Macuh (Hrdinka), 7. Tarnoczy (Krisl), 29. Jakub Svoboda (Doležal, Krisl). Rozhodčí: Cabák, Daniel – Frais, Veselý. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Diváci: 400.

Šumperk: Hamalčík – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Kunst, Rutar, Hrachovský, Dudycha – Průžek, Bartoš, Žálčík – Vachutka, Šuhaj, Kohút – Bernat, Čermák, Křemen – Antonín, Horký, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Přerov: Postava – Černý, Gréč, Chroboček, Hrdinka, Krisl, Ševčík, Hanák – Jakub Svoboda, Dvořák, Doležal – Jan Svoboda, Pechanec, Březina – Fencl, Macuh, Goiš – Tarnoczy, Ministr, Indrák. Trenér: Robert Svoboda.