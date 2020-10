Jako první se prosadili hosté, kteří v druhé polovině první třetiny využili přesilovou hru. Jaroš si vyměnil puk s Gewiesem a jeho následná střela bez přípravy skončila až za zády Bláhy.

„Je to pořád dokola. Neproměňujeme šance a dostáváme laciné branky z předbrankového prostoru nebo z oslabení. Pokud nebudeme z těch střel trefovat branku, těžko ty góly budeme dávat,“ řekl nespokojeně po utkání prostějovský trenér Jiří Šejba.

Jestřábi mohli srovnat hned v prvním střídání prostřední části, kdy dostal ideálně nabito Vachutka, který ještě v minulém ročníku hájil barvy právě šumperského týmu. Ale neuspěl.

„Nehrajeme to ani hokejově. Když tam stojí spoluhráč, tak mu to přece dám do prázdné,“ vysvětluje Šejba.

Domácí se dočkali až o pět minut později, kdy se prosadil jejich nejproduktivnější hráč Petr Chlán.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen necelé dvě minuty. Po Krejčiříkově přiťuknutí se za modrou opřel do puku Petr Gewiese a hosté zase vedli.

„Zápas se mi hodnotí dobře. Jsou to pro nás první body z venku. Kluci odvedli parádní výkon,“ pronesl spokojeně trenér Šumperka Martin Sobotka.

Na dvoubrankový rozdíl hosté odskočili čtyři minuty před koncem druhé části, kdy volný puk dotlačil za Bláhova záda Vojtěch Krejčiřík.

„První gól z přesilovky. Druhý naše chyba. Najednou se nám sebere hráč a opustí pozici. Těžko se to potom brání. Třetí branka to samé,“ popisuje inkasované góly Šejba.

Mohutný finiš nestačil

Čtvrtou branku poté Šumperští přidali na konci 49. minuty, kdy využili zásluhou Krále druhou početní výhodu.

„Věděli jsme, že jdeme na velmi kvalitního soupeře. Chtěli jsme vycházet z dobré obrany, což se nám dařilo 58 minut,“ věděl Sobotka.

Jenže svěřenci trenéra Šejby nesložili zbraně a v posledních dvou minutách zápasu díky brankám Petra Mrázka a Davida Bartoše snížili na rozdíl jedné branky. Víc už toho ale nestihli.

„Hrozně špatně se mi k tomu něco říká, když člověk vidí, jaký je průběh hry. Pokud ale naše zakončení zůstane takové, jaké je, tak těžko někomu dáme tři, čtyři branky v utkání. My totiž většinou dva až čtyři góly dostaneme,“ smutnil Šejba.

Šumperk se tak po výhře nad Frýdkem může radovat z druhé výhry v sezoně. Naopak domácí si připisují druhou porážku v řadě.

„Škoda těch branek v závěru, kdy jsme to zbytečně zdramatizovali. Ale zvládli jsme to a to je to hlavní,“ radoval se z první venkovní výhry trenér Draků Sobotka.

Další utkání čeká Hanáky v sobotu na ledě Vrchlabí, Šumperk přivítá na svém ledě Benátky.

LHK Jestřábi Prostějov – DRACI PARS ŠUMPERK 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 26. Chlán (Jandus, Hrdinka), 59. Mrázek (Vachutka), 60. Bartoš (T. Kaut, Mrázek) – 14. Jaroš (Spratek, Gewiese), 27. Gewiese (Krejčiřík, Kabelka), 36. Krejčiřík (T. Král, Weintritt), 49. T. Král (Bernovský, Kabelka). Rozhodčí: Dědek, Šudoma – Komínek, Blažek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. Diváci: 9.

Prostějov: Bláha – Piegl, Sova, Drtil, Staněk, Hrdinka, Pěnčík – Žálčík, Bartoš, Vachutka, Mrázek, T. Kaut, Hrníčko, T. Jandus, Chlán, M. Novák, Ouřada, Motloch, Wágner.

Šumperk: Peksa – Gewiese, Kabelka, Weintritt, Nepokoj, Řezáč, Dosek, Věntus – Jaroš, Milfait, Kratochvíl, Krejčiřík, Tadeáš Král, Bernovský, Kučera, Spratek, Krč, Uhlík, Hroch, Blaško.

Autor: Jiří Horák