Přestože se aktuální hokejová sezóna v Šumperku pomalu chýlí ke konci, mezi mantinely zdejší ŠKODA arény se chystá ještě jeden z vrcholů letoška. Devátá třída Mladých Draků zabojuje v baráži o extraligu.

Hokejový trenér šumperských deváťáků Dušan Bařica, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

A už jen svou účastí při závěrečných bojích pak vylepšuje (navíc věřme, že ještě vylepší) celkový dojem ročníku 2022/2023, který je z pohledu nejstarších hokejových kategorií v podhůří Jeseníků na rovinu dost nepovedený.

Juniorům na ligové scéně unikla účast v play off, dorost následně sestoupil z extraligy a stejný osud potkal i celek mužů, když Draci po třech letech opouští Chance ligu a do toho je jejich další osud hodně nejistý.

Naopak příjemné starosti má v těchto dnech zmiňovaný tým deváťáků vedený trenérem Dušanem Bařicou.

Jeho svěřenci si účast v bojích o extraligu zajistili jako jeden z vítězů šesti skupin o umístění v letošním formátu soutěže 9. tříd.

„Letos jsme v této kategorii měli opravdu hodně úzký kádr, někdy lepili sestavu, doslova jak se dá a často si museli vypomáhat pětkou nejšikovnějších hráčů z osmičky. Už teď hodnotím sezónu jako úspěšnou. Vzhledem k tomu, kolik nás bylo, odehráli jsme v ní odehráli plno kvalitních zápasů, s výkony kluků jsem mohl být spokojený,“ prozradil úvodem Deníku trenér a jedna z legend šumperského klubu Dušan Bařica, který se coby aktivní hráč podepsal pod historický postup Draků do 1. ligy v roce 1999.

Nyní tedy může přidat další z pozice kouče deváťáků. Baráže o extraligu se dohromady zúčastní dvanáct týmů, které jsou výkonnostně rozděleny do tří skupin po čtyřech.

Ve skupinách se všichni utkají dvakrát každý s každým, čeká je tedy šest kol. První dva celky z každé skupiny si v příští sezoně zahrají extraligu, třetí a čtvrté celky druhou nejvyšší soutěž.

Kvarteto zástupců z Moravy se paradoxně potká v jedné skupině. Soupeři Šumperku budou Přerov, Poruba a Zlín. Osmička účastníků z Čech pak utvoří zbývající dvě barážové skupiny.

„Já jsem především rád, že si zahrajeme dalších šest zápasů s kvalitními protivníky. Jak se nám bude dařit, tak to uvidíme. Určitě ale půjdeme do každého zápasu s cílem vyhrát. Hlavně však chci, aby se kluci bavili hokejem a měli ze své hry radost, to je nejdůležitější, potom jsme spokojení i my trenéři,“ dodal Dušan Bařica.

Barážové souboje odstartuje devítka Mladých Draků Šumperk již tento čtvrtek 23. března od 16 hodin, kdy doma přivítá v krajském derby mužstvo Přerova. V neděli je následně na programu odveta na ledě Zubrů.