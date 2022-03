Třetí třetina byla opravdu divoká. Kohouti si v ní nechali dát dvě branky, přitom do ní vstupovali za vedení 2:1. Vítkovice otočily duel během pouhých 40 vteřin. Konráda překonali z podobných pozic Kalus a Lakatoš. Ani tak ale nebylo v plecharéně hotovo. Slovo si vzal v 53. minutě David Krejčí, v pádu zakončil přesně nad rameno brankáře hostů Aleše Stezky. Tribuny pumpoval rukama, co to jenom šlo, ale zanedlouho naopak přišla další rána. Švédský útočník Lindberg dokončil akci Lakatoše, který prokličkoval až téměř před Konráda.

Moták: Asi bychom to měli moc lehké

„Nehráli jsme dobře, od začátku utkání jsme byli ustrašení, že to asi můžeme prohrát. Něco se ale s klukama stalo po gólu na 0:2, co jsme dostali. Bojovali jako jeden muž. Charakterem jsme to dotáhli do konce. Série je vyrovnaná, jak jsme to asi čekali od začátku,“ popisoval utkání trenér Vítkovic Milo Holaň.

„Vyrovnané zápasy, vyrovnaná série. Nehráli jsme špatně, měli jsme dostatek brankových příležitostí. Dostali jsme gól na 2:1 přinesený do brány, stává se to,“ štvalo Motáka. Na tiskovce naznačil, že se mu nepozdávaly některé výroky sudích ve třetí třetině. „Bylo tam pár zajímavých momentů od všech účastníků,“ řekl.

Hanáci si prohráli duel hlavně třetí částí. Předtím si totiž vypracovali náskok 2:0 díky gólům nečekaných střelců ze čtvrté útočné letky Buriana a Kunce. Dokonce přežili trestné střílení. „Měli bychom to asi moc lehké, kdybychom to vyhráli,“ odlehčil Moták na závěr.

Utkání tak rozhodne poslední možný pátý zápas, hrát se bude ve čtvrtek na ledě Vítkovic.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 3:4 (1:0, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 11. Burian (Kunc, Škůrek), 31. Kunc (Burian, T. Černý), 53. David Krejčí (T. Černý) – 32. Bernovský (Flick), 48. M. Kalus (L. Krenželok, Bitten), 49. Lakatoš (A. Solovjov, J. Hruška), 54. Lindberg (Lakatoš). Rozhodčí: Pešina, Pražák – Brejcha, Malý. Vyloučení: 5:5, navíc Lindberg (Vítkovice) 10 minut a Kalus (Vítkovice) a Ondrušek (Olomouc) 5 minut. Využití: 0:1. Diváci: 4 879. Stav série: 2:2.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, Krejčí, V. Tomeček – Kusko, J. Knotek, Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Nahodil, Kunc.

Vítkovice: Stezka – R. Polák, A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, L. Kovář, Prčík – L. Krenželok, Bitten, M. Kalus – Lakatoš, Lindberg, Fridrich – Dej, J. Hruška, Guman – Dostálek, Flick, Bernovský.

Autor: Denis Manina