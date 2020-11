Do Šumperku dorazil s vizitkou produktivního útočníka, když předchozí čtyři sezóny za Klatovy sbíral ve 2. lize více než bod na zápas. Nyní se hokejista Jiří Uhlík (1995) chce prosadit i o patro výš v barvách Draků.

Útočník Draků Jiří Uhlík | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Již dříve jsem byl v kontaktu se šéfem klubu panem Velčovským, a když na jaře Šumperk postoupil do Chance ligy, tak jsem se mu ozval a domluvil se, že sem přijdu na zkoušku. Nic jsem neměl jisté, ale nakonec jsem se do týmu prosadil,“ nastínil úvodem svou cestu z Klatov do hodně vzdáleného Šumperku Jiří Uhlík.