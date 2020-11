„Byl jsem na zkoušce v Přerově, strávil tam celou letní přípravu a následně šel s mužstvem i na led. Bohužel krátce poté přišlo zranění, zlomil jsem si dvě žebra a situace se pro mě rázem změnila. Zároveň do týmu Zubrů přišli kluci z Ameriky, kteří v té chvíli měli po sezóně,“ prozradil úvodem Deníku dvaadvacetiletý zadák, jenž předchozí tři sezóny patřil ve 2. lize k defenzivním oporám Valašského Meziříčí.

„Posléze se mi ozval trenér Martin Sobotka, jestli se nechci přijít ukázat do Šumperku a jsem rád, že jsme se nakonec domluvili na spolupráci,“ doplňuje ke svému příchodu mezi Draky.

Coby taková last minute posila stihl v přípravě za Šumperk odehrát pouze poslední přátelské utkání doma s Prostějovem. Pak už jej společně s novými spoluhráči čekaly ostré boje v rámci naší druhé nejvyšší soutěže.

Draky zná jako soupeř

Přesun do podhůří Jeseníků poté nebyl pro odchovance vsetínského hokeje rozhodně krokem do neznáma, neboť zdejší prostředí důvěrně zná z pozice soupeře.

Na druholigové úrovni totiž jako obránce Bobrů z Valašského Meziříčí svedl proti Drakům řadu napínavých bitev.

„V posledních letech se ve Valmezu skládal kvalitní mančaft, Šumperk pak ve 2. lize pravidelně bojoval o čelo tabulky a měl postupové ambice, takže vzájemné zápasy byly pokaždé velice atraktivní. Vždycky jsem se do Šumperku těšil, už jenom kvůli atmosféře, kterou tady místní fanoušci dokáží vytvořit. Je to hokejové město,“ zavzpomínal Jiří Weintritt na dobu, kdy na led Draků jezdil coby protivník.

„Před každým utkáním proti Šumperku jsme se snažili pořádně vyhecovat, abychom s ním uhráli nějaké body, což se nám však většinou moc nedařilo,“ dodal s lehkým úsměvem.

Současné angažmá v klubu, který si nakonec zajistil právo účasti v Chance lize díky loňskému prvenství ve druholigové skupině Východ, tak bere jako velkou výzvu a příležitost.

Nová výzva v Chance lize

„Za nynější šanci jsem strašně rád, protože 2. ligu jsem bral jako přechodnou stanici s cílem, propracovat se časem výš. Jsem spokojený, že mohu být právě v Šumperku, máme tady mladý tým a výbornou partu,“ říká hráč, jenž před svým příchodem k Drakům odehrál v naší druhé nejvyšší soutěži pouhé dva zápasy v dresu Vsetína během ročníku 2017/2018.

V průběhu letoška zatím Jiří Weintritt naskočil v šumperských barvách do všech devíti mistrovských střetnutí, v nichž nováček Chance ligy nasbíral sedm bodů a aktuálně mu patří čtrnáctá pozice.

„Většina lidí nám před sezónou nevěřila, ale vzhledem k tomu, že máme mladý kádr, tak se snažíme hrát agresivně a většinu zápasů jsme odehráli solidně. A pokud se budeme držet pokynů trenéra, můžeme porazit kohokoliv, což jsme potvrdili třeba výhrami s Prostějovem a Frýdkem-Místkem. Navíc máme výborného gólmana, který nás drží,“ shrnul ve zkratce dosavadní vystoupení Draků v letošní soutěži.

Bitka s Tomim

A právě ve zmíněném duelu s Frýdkem-Místkem se bývalý obránce Vsetína či Valašského Meziříčí asi nejvýrazněji zapsal do podvědomí šumperských fanoušků, když se střihl bitku s Vojtěchem Tomim.

„K hokeji tohle patří, prostě to vyplynulo ze hry. Často jsme totiž nechávali soupeře operovat v našem brankovišti. Říkali jsme si proto, že musíme být v obranném pásmu důraznější. Osobně mám rád hru do těla, ale určitě nejsem nějaký zákeřný hráč, snažil jsem se tehdy prostě jen bránit gólmana. Navíc soupeř už byl podrážděný, protože v tom zápase prohrával, tak jsme se do sebe pustili,“ okomentoval situaci ze začátku října.

Otec jako trenér

Zadák Draků poté patří do skupiny hokejistů, kteří se na střídačce měli možnost potkat s vlastním otcem jako trenérem. Jiří Weintritt starší vedl svého syna nejen kdysi v mládeži ve Vsetíně, ale také v dospělosti ve Valašském Meziříčí.

„Hlavně v mládí to pro mě bylo docela složitější, že ho mám za zády, ale postupně jsem si zvykl a teď už jej vnímám jako jakéhokoliv jiného trenéra. A ke všem se snažím mít stejný respekt,“ prozradil Jiří Weintritt mladší, který se stejně jako jeho spoluhráči musel vyrovnat se současnou situací bez hokeje.

Konečně znovu na led

„Ze Šumperku jsme odjížděli s tím, že to bude trvat ty původně avizované dva týdny, což se dá ještě vydržet. Ale měsíc už je hodně a člověk nemůže zahálet. Když jsem dorazil domů, našel jsem si práci, chodím na brigádu, odpoledne pak trávím čas s ročním synovcem nebo trénuji,“ nastínil svůj dosavadní program mimo mantinely.

Teď se po hokejové stránce snad blýská na lepší časy. Již následující pondělí se totiž bude spolu s ostatními Draky hlásit trenéru Sobotkovi v Šumperku, když den před státním svátkem nováček Chance ligy znovu rozjíždí společnou přípravu.

„Už se všichni moc těšíme zase na led a doufám, že co nejdříve se rozjede i samotná soutěž,“ dodal závěrem Jiří Weintritt.