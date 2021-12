„Zatím je u nás na měsíční hostování ze Zlína. A pokud jeho angažmá bude během této doby směřovat k oboustranné spokojenosti, nebránili bychom se potom i další spolupráci,“ prozradil ve zkratce Deníku na adresu čerstvé akvizice trenér Draků Martin Janeček.

Zástupce slavného hokejového rodu má na svůj mladý věk už poměrně dost zkušeností. Během čtyř sezón posbíral 66 extraligových startů za mateřský Zlín (s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí).

Zahrál si také Chance ligu, ve které vypomáhal Prostějovu a Přerovu, v jehož barvách se představil i během právě probíhající sezóny.

Za Zubry letos zasáhl do dvanácti utkání, naposledy pak počátkem listopadu. A nyní míří do sestavy Šumperku. Oblékne tedy dres i třetího týmu z Olomouckého kraje v naší druhé nejvyšší soutěži. Za Draky by měl naskočit již v sobotním domácím střetnutí proti Ústí nad Labem.

Matyáš Hamrlík je synem bývalého vynikajícího obránce Zlína Martina Hamrlíka. Jeho strýcem je poté olympijský vítěz z Nagana a dlouholetý hráč NHL Roman Hamrlík.