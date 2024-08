Draci nastoupili do duelu s kompletní sestavou, kterou nyní mají k dispozici, chyběl pouze kapitán Tadeáš Jaroš, jenž zápas sledoval ze střídačky v civilu jako divák. Slezané naopak dorazili do podhůří Jeseníků bez několika opor, když v jejich kádru scházely zkušené opory Káňa, Rousek či kapitán Šindelář. A v úvodním dějství byli hosté pod velkým tlakem. Šumperk v této části svého protivníka přestřílel poměrem 12:4 a po zásluze se v přesilovce ujal vedení zásluhou Adama Scheutera. To však bylo ze strany Draků vše a ve zbytku hry už domácí hokejisté tahali za kratší konec, pohořeli pak především v koncovce.

Opavě se podařilo zkraje druhé třetiny nejprve srovnat krok a záhy převážila skóre na svou stranu, aby během třetí části definitivně pojistila výhru díky využité početní výhodě. Dvěma zásahy přispěl k domácí porážce exvítkovický útočník Josef Krejsa, jenž v Chance lize krátce oblékl také dres Draků.

„První třetina nebyla z naší strany špatná, šli jsme do vedení, což nás trochu uklidnilo. Byli jsme aktivnější a měli plno střel, hráli jsme to, co jsme chtěli,“ okomentoval povedený vstup do zápasu trenér Draků Tomáš Sedlák.

„Ale později se naše hra zhoršila, přesto jsme tam měli za ty dvě třetiny dost tutovek, jenže zase se projevila naše bolest z loňska, když nedáváme góly. Čeká nás ještě spousta práce, bylo tam strašně moc taktických chyb. My jsme hráli na čtyři formace, soupeř na tři, možná byl více v tempu. Byl to však teprve první zápas, nechceme z toho zase dělat vědu,“ dodal šumperský lodivod.

Alespoň částečně si šumperský celek spravil náladu v rámci pětiminutového prodloužení, ve kterém se výstavním věšákem za domácí blýskl opět šikula Adam Scheuter. „Hráli jsme dnes v kombinované sestavě, některé kluky chceme vidět a starší hráči dostali volno, navíc jsme se ve třech pětkách snažili dostat mančaft do tempa,“ přidal své postřehy na klubovém webu Slezanu trenér Opavy Pavel Zdráhal.

„Co se týká hry, v první třetině jsme asi byli horším mužstvem, nejezdilo nám to, byť tam snaha byla. Pak jsme začali lépe bruslit a ve druhé jsme patnáct minut byli výrazně lepší. Bohužel jsme pak zase začali hrát trochu hurá hokej, soupeř nás naštěstí za to nepotrestal. Třetí část byla z naší strany slušná a dobře chytající Marek Slíž nás dovedl k vítězství. Mrzí mě jenom prodloužení, které bylo takové divočejší a byly tam zbytečné zákroky,“ doplnil bývalý vynikající útočník, který pamatuje slavný postup Draků do 1. ligy z roku 1999.

Draci Pars Šumperk – HC Slezan Opava 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Scheuter (Müller, Panáček) – 22. Štindl (Vašenka), 26. Krejsa (Kadula), 52. Krejsa (Brodek, Kadula). Rozhodčí: Klapetek – Hozman, Rychlý. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 300.

Šumperk: Ryšavý (30. Micka) – Drtil, Rutar, Novotný, Dudycha, Panáček, Minařík, Křivohlávek – Budina, Šišolák, Vachutka – Ostřanský, Handl, Pavlovský – Horký, Müller, Scheuter – Tarnoczy, Picka, Polách. Trenér: Tomáš Sedlák.

Opava: Slíž – Ficek, Kalus, Ludvík, Thiel, Gřešík, Pachula – Brodek, Krejsa, Kadula, Vašenka, Beránek, Štindl, Kotásek, Wendelin, Buršík, Havel. Trenér: Pavel Zdráhal.