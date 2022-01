Své první dvě trefy si následně připsal již během úvodní třetiny, kdy zajistil domácím barvám slibný náskok, jenže namotivovaní hosté se rozhodně nechtěli vzdát bez boje.

„Dnešní utkání opravdu mělo šťávu. My jsme jej velice dobře odstartovali, ale od konce první třetiny a celou druhou nám Havířov slušně zatápěl. Každý z týmů bez ohledu na postavení v tabulce má stále o co hrát, ve hře je ještě spousta bodů,“ prozradil úvodem trenér šumperských dorostenců Radek Kučera po skalpu aktuálně posledního mužstva skupiny o účast v play off.

Dohrávka pro Rebel. Mladí Draci neuspěli v Kotlině

Takovým dojmem však Havířov na ledě Mladých Draků rozhodně nepůsobil a svou důraznou hrou a dobrým pohybem dělal domácím nemalé obtíže.

Těsně před polovinou zápasu navíc hosté krásnou ranou nejprve snížili a později ve třetím dějství srovnali krok.

Tentokrát ale bylo v Šumperku rozehráno pořádné drama. O chvíli později totiž Mladí Draci bleskově využili přesilovku zásluhou Marka Compela a znovu vedli.

Ani tento moment však dorostence Azetu nepoložil, nadále bojovali a v 55. minutě vyrovnali na 3:3. Potom mohli dokonce završit obrat, jenže ke konci vlastní přesilovky sami faulovali a výhoda se rázem přesunula na domácí hokejky.

A Mladí Draci svou početní výhodu využili. Pouhých 35 vteřin před koncem se trefil do poloodkryté klece Kryštof Seidenglanz, jenž tak zkompletoval hattrick a zajistil svým barvám důležité vítězství.

„Ve třetí části jsme střídali dobré i špatné momenty, ale závěr jsme zvládli excelentně a jsme moc rádi za tři body,“ dodal Radek Kučera.

HK Mladí Draci Šumperk – AZ Heimstaden Havířov 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Seidenglanz (Compel, Cekr), 6. Seidenglanz (Janech, Peškar), 51. Compel (Cekr, Janech), 60. Seidenglanz (Cekr, Compel) – 28. Ungr (Svozil), 49. Middleton (Valouch, Pilíšek), 55. Hansel (Maršálek). Rozhodčí: Held – Kalina, Kopecký. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 42.

Šumperk: Valenta – Hrdina, Jarmara, Cekr, Juřík, Zavoral, Plhal, Compel – Bařica, Peškar, Maurer, Tomeš, Janech, Seidenglanz, Lichner, Čunát, Hlubuček, Novák. Trenér: Radek Kučera.

Havířov: Maňásek – Bortoli, Lička, Valouch, Zielinski, Maršálek, Jurček, Pilíšek, Vadovič – Karas, Ungr, Kubečka, Middleton, Hansel, Jung, Svozil, Loza, Toma. Trenér: David Svozil.