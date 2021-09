Na úvod letošního ročníku sice svěřenci trenéra Radka Kučery nestačili na Vsetín, od té doby se jim však výsledkově daří.

Postupně dokázali v základní hrací době urvat ve svůj prospěch krajská derby s Olomoucí a Přerovem, pak překvapili na ledě Komety a teď si vyšlápli také na hokejisty Azetu.

„Samozřejmě jsme rádi, že nám to teď šlape, ale zase tuto bilanci nechceme nějak přeceňovat. Sezóna bude ještě dlouhá a čeká nás spousta dalších těžkých utkání,“ krotí přehnaný optimismus trenér šumperského dorostu Radek Kučera.

„Snažíme se zkrátka poctivě pracovat, jít zápas od zápasu a zatím máme i to potřebné hokejové štěstíčko, snad se nás bude držet co nejdéle,“ dodal s úsměvem lodivod Mladých Draků.

Ve čtvrtečním duelu se domácí celek ujal proti Havířovu rychle vedení, když využil přesilovku. Potom ale hosté z rychlého brejku do otevřené obrany srovnali krok a hubený výsledek 1:1 vydržel až do téměř do závěru.

A když už se pomalu zdálo, že by utkání mohlo dojít do prodloužení, rozhodl o vítězství Šumperku obránce David Cekr.

V tabulce východní skupiny extraligy patří nyní Šumperku s dvanácti body druhé místo za vedoucími Vítkovicemi, které nasbíraly stejný počet, ale mají lepší skóre a zápas k dobru.

A právě na led Ridery poté již v sobotu 25. září zajíždí Mladí Draci k dalšímu soutěžnímu klání. Tamní Ostravar aréna tak bude hostit dorostenecký šlágr kola, v němž se bude bojovat o čelo průběžného pořadí.

HK Mladí Draci Šumperk – AZ Heimstaden Havířov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Zavoral (Maurer, Janech), 53. Cekr (Lichner, Tomeš) – 16. Middleton. Rozhodčí: Honza – Nechvátal, Berger. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 41.

Šumperk: Valenta – Hrdina, Jarmara, Cekr, Juřík, Zavoral, Plhal, Compel – Bařica, Peškar, Maurer, Tomeš, Verner, Janech, Seidenglanz, Lichner, Čunát, Hlubuček. Trenér: Radek Kučera.