Dřeli, bojovali, přesto to v sobotu doma proti Hodonínu stačilo jen na bod. Hokejisté Šumperku podlehli Jihomoravanům v prodloužení. Trápit je mohou hlavně nevyužité přesilovky.

Draci mají další bod, Hodonínu doma podlehli v prodloužení. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Do šumperské klece se i tentokrát postavil vítkovický mladík Denis Irgl, jenž si po svém příchodu do podhůří Jeseníků ihned získal sympatie místních fanoušků.

Leč ani on tentokrát smolné porážce nezabránil, přestože opět podal velice spolehlivý výkon a svými zákroky držel Draky ve hře.

Bohužel Šumperk znovu nastoupil s hodně úzkou sestavou, kterou museli zase doplnit i junioři David Cekr a Tobias Tomeš, kteří tak notně chyběli své kategorii v duelu proti Třemošné (prohra 2:6), který se hrál v ten samý den před večerním zápasem Draků s Hodonínem.

Draci mají nového trenéra. Povede je někdejší mistr extraligy

A právě prvně jmenovaný kapitán juniorky Mladých Draků se svým premiérovým gólem mezi muži postaral o úvodní změnu skóre, když z dorážky našel mezeru mezi betony hodonínského gólmana.

Jenže do přestávky stačili hosté otočit výsledek, když nejprve srovnali nechytatelnou ranou přesně pod horní tyč a následně potrestali hrubku Draků ve středním pásmu.

Zkraje druhého dějství však šumperský zadák Ludvík Rutar obral hosty o kotouč a parádním věšákem vyrovnal na 2:2.

Později musel domácí brankář Irgl předvést v rychlém sledu tři ostré zákroky, následně mohl Šumperk litovat dvou nevyužitých přesilovek.

Promarněná pětiminutovka

Navíc krátce za polovinou základní hrací doby přišli Draci o útočníka Adama Scheutera. Toho ve středu hřiště nevybíravě sestřelil hodonínský David Rauš, jenž tak po faulu kolem dohrál.

Bohužel stejně jako domácí forvard, který za pomoci spoluhráčů odkulhal do kabiny a vypadá to na delší absenci.

Nabídnutou pětiminutovou přesilovku však domácí hokejisté trestuhodně promrhali a proto i po čtyřiceti minutách svítil na tabuli nerozhodný stav.

Ve třetí části následně (ne)zlomil nerozhodný výsledek Hodonín, když jeho trefa nemohla být uznána, neboť byla dosažena nohou.

Pak měli možná více ze hry Draci, kteří se obětavým výkonem v patnácti lidech hnali za další výhrou, ale paradoxně udeřilo na druhé straně.

Ani tento moment přesto nepřipravil domácí o jejich elán a z rychlého protiútoku zařídil bleskovou odpověď Jakub Horký.

V samotném závěru Šumperk přežil oslabení a o vítězi tohoto duelu nakonec muselo rozhodnout až prodloužení.

V něm nejprve měl obrovskou šanci Švéd Alex Nilsson, ale nedal a z hned z protiútoku Jihomoravané urvali bonusový bod navíc.

FOTO: Mikeskova vítězná premiéra, Draci udolali Nový Jičín

„Dnes to byl z naší strany heroický výkon. Zápas jsme dohrávali pouze v patnácti lidech. První třetina stála za starou belu. Tam jsme byli velmi nespokojení, protože jsme hráli vyloženě pasivně. Druhou třetinu jsme se trošku zvedli. Byli jsme důslednější a měli jsme rychlejší přístup k soupeři. Třetí třetina pak byla nabitá emocemi. Vypadalo to blbě, naštěstí se ale rychle vyrovnalo. A nechybělo mnoho, abychom ten zápas ještě dotáhli k vítězství,“ prozradil nejprve pro klubový web trenér Draků Michal Mikeska.

„V prodloužení jsme mysleli, že máme druhý bod, nakonec se však potvrdilo klasické pravidlo nedáš, dostaneš. Myslím si, že to dnes bylo takové nahoru dolů. Soupeř byl ale dobře připraven, dobře bruslil a věděl o sobě. Byl to opravdu těžký protivník. Nejvíc mě asi mrzí pětiminutová přesilovka, kterou jsme odevzdali a šli jsme si to tam jen tak zapinkat,“ doplnil bývalý vynikající útočník.

Šumperku tentokrát nehrály do karet ani výsledky ostatních mužstev a i přes získaný bod tým z podhůří Jeseníků znovu spadl na poslední místo druholigové skupiny východ.

A pokud chtějí Draci hrát v soutěži důstojnější roli, musí bezpodmínečně ještě posílit. Hrát dlouhodobě s tak úzkým kádrem je prostě neudržitelné. V rozhodujících okamžicích zkrátka mužstvu chybí potřebné síly…

„Jsme si toho vědomi, tým musíme doplnit, dneska jsme navíc přišli o Adama Scheutera, což je pro nás velké oslabení. V tak malém počtu hrát nemůžeme, bavíme se o tom, snažíme se, voláme, sháníme hráče,“ okomentoval trable se sestavou Michal Mikeska.

VIDEO: Hokejoví junioři Šumperku opět rozdávali pěsti! Zalehával je rozhodčí

Draci Pars Šumperk – SHKM Hodonín 3:4 PP (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Cekr, 24. Rutar (Vachutka), 57. Horký (Nilsson, Jaroš) – 11. Němec (Štědrý, Dufek), 17. Bachánek (Weintritt, Dobiáš), 56. Polesný (Dobiáš), 61. Novák (Němec). Rozhodčí: Held – Smetková, Viskot. Vyloučení: 3:3 navíc Rauš (Honín) 5 minut plus do konce utkání, bez využití. Diváci: 480.

Šumperk: Irgl – Rutar, Minařík, Kubíček, Cekr, Hohl, Cibuzar – Scheuter, Polách, Horký – Jaroš, Nilsson, Vachutka – Tomeš, Šišolák, Danielčak – Skopal. Trenér: Michal Mikeska.

Hodonín: Piták – Němec, Riedl, Polesný, Švejda, Zorko, Sedláček, Bílek, Rauš – Karafiát, Luža, Novák – Bachánek, Weintritt, Dobiáš – Sajdl, Dufek, Laciga – Štědrý, Krejčí. Trenér: Aleš Bachánek.