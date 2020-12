Draci mají za sebou již sedm porážek v řadě a během této smutné série urvali pouhý bod.

Ve středečním souboji předposledního s posledním prohrávali domácí hokejisté už po 73 vteřinách hry, kdy Severočeši využili hned svou první přesilovku. A rychlý gól jakoby předznamenal, jakým směrem se bude tento zápas ubírat.

Pak měl sice Šumperk možná o něco více ze hry a dokonce se mu podařilo i vyrovnat, když svou druhou trefu ve třetím utkání po pauze zaznamenal junior Jakub Horký.

Jenže ještě do konce úvodní periody stačili Draci dvakrát lacino inkasovat a do kabin šla se slibným náskokem Kadaň.

Zkraje druhého dějství Šumperk snížil Petrem Kratochvílem na nejtěsnější rozdíl, bohužel záhy soupeř znovu odskočil a donutil navíc domácí k vystřídání gólmanů, kdy Peksu nahradil Altrichter.

Ani šumperský náhradník však příliš dlouho čisté konto neudržel a po pátém zásahu Kadaně se hra Draků definitivně zbortila jako domeček z karet.

Ve třetí části hosté skórovali pošesté, parádním blafákem se prosadil zkušený kadaňský útočník Roman Chlouba.

O chvíli později sice za domácí kontroval Tadeáš Král, poslední slovo však patřilo Trhačům, kteří tak uzavřeli výsledek do konečné podoby.

„Takový průběh jsem nečekal. Věděli jsme, že to bude těžké utkání. Šlo o to, kdo bude na Vánoce poslední. Bohužel se nám zápas nepovedl. Do problémů jsme se dostali v podstatě hned v první minutě, jelikož jsme vyhodili puk a dostali jsme v přesilovce soupeře gól na jedna nula. Vyrovnali jsme, ale hned na to jsme dvakrát inkasovali a prohrávali jedna tři. Dnes se nám to vůbec nepovedlo. Pořád jsme dotahovali a dostávali úplně jednoduché góly. Protivník nás vyškolil v produktivitě. Ani bych neřekl, že byl herně lepší. Prostě jsme své šance neproměnili a hosté ano," okomentoval utkání na klubovém webu trenér Draků Martin Sobotka.

Další mistrovské utkání Chance ligy čeká šumperské hráče až ve středu 6. ledna, kdy se na domácím ledě střetnou se Vsetínem.

Draci Pars Šumperk – SK Trhači Kadaň 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Horký (Danielčák, Gewiese), 25. Kratochvíl (Krejčiřík, Weintritt), 45. Král (Scheuter) – 2. Koblížek (Kubát, Morong), 13. Morong (Seemann, Havel), 15. Kottek (Chlouba, J. Svoboda), 28. R. Havel (Morong, Seemann), 34. Houška (Kubát), 44. Chlouba, 48. Koblížek (Chlouba, J. Svoboda). Rozhodčí: Doležal, Barek – Polák, Bohuněk. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

Šumperk: Peksa (28. Altrichter) – Gewiese, Ševčík, Weintritt, Kabelka, Věntus, Nepokoj, Viktorin – Jaroš, Milfait, Král – Krejčiřík, Baláž, Kratochvíl – Uhlík, Spratek, Hroch – Horký, Scheuter, Danielčák. Trenér: Martin Sobotka.

Kadaň: Hanuljak – Kottek, Trefný, Havel, Seemann, Karmaškov, Kubát, T. Běhula – J. Svoboda, Chlouba, Havlín – Bucek, Morong, Koblížek – Houška, M. Svoboda, Homer – Hradecký. Trenéři: Petr Rosol a Vladimír Jeřábek.