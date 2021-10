„Museli jsme hrát trpělivě. Určité nedostatky a chybějící zkušenosti nahrazují kluci srdíčkem, nezměrnou bojovností a touhou uspět, což zatím nese ovoce. Tak doufejme, že nám to vydrží co nejdéle,“ dodal Martin Janeček.

Těsný výsledek 2:1 tak vydržel až do konce a nic na něm nezměnila ani závěrečná hra Azetu bez brankáře.

Ke konci prostřední části se však Šumperk dostal pod velký tlak soupeře, který byl několikrát blízko vyrovnání a ve své aktivitě pokračoval i ve třetím dějství, ale do opravdu vyložených šancí jej domácí hokejisté díky nezměrné obětavosti nepouštěli.

Jenže jestli se momentálně mohou Draci na někoho opravdu spolehnout, pak je to jejich letní posila z Karlových Varů Tomáš Vildumetz, jenž v polovině utkání po rychlém kontru vrátil svému celku ztracený náskok.

Šumperku se tentokrát povedl nástup do zápasu a již ve 4. minutě zásluhou kapitána Denise Kindla bleskově využil přesilovou hru.

Zatím však své věrné fanoušky v mistrovských zápasech napínají až do závěrečných vteřin. Jednalo se totiž o páté z dosavadních šesti vítězných střetnutí, které skončilo rozdílem jediné branky.

