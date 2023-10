Hokejisté Šumperku po třech kolech východní skupiny 2. ligy zůstávají jako jediný tým soutěže stále bez bodu. Neuspěli ani na ledě průměrného Havlíčkova Brodu, kde Draci vyfasovali pětku, o jediný gól hostů se postaral z dorážky ve druhé třetině Jakub Müller.

Hokejisté Šumperku stále čekají na první body do tabulky 2. ligy. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Takhle prostě nemůžeme hrát, abychom dvacet minut hráli, co si řekneme, a čtyřicet minut tam předváděli s prominutím pěkný bordel. Musíme si na to s asistentem sednout, zapracovat na systému a disciplíně a asi udělat i rázné změny v sestavě,“ řekl pro klubový web Draků jejich hlavní trenér David Káňa.

Jeho svěřenci jsou v tabulce beznadějně poslední se skóre 10:21, což dělá sedm inkasovaných branek na zápas.

„Každý zápas, co jsme doposud odehráli, byl jako přes kopírák. V kabině si řekneme, že musíme hrát v pěti a nenechávat se zbytečně vylučovat. A my v první třetině, kterou jsme vůbec nezačali špatně, dostaneme během šesti minut čtyři úplně hloupé tresty. Hra se nám tím najednou rozpadla a to jsme si pak přenesli i do druhé třetiny, kterou jsme absolutně nezvládli,“ komentoval David Káňa.

„Až ve třetí třetině se kluci nějakým způsobem vzpamatovali a makali, aby s tím zápasem ještě něco udělali. Jenomže už nezbylo mnoho času, přestože ten tlak byl z naší strany velký,“ uzavřel kouč.

Ve středu navíc na domácím ledě čeká Draky od 17.30 velice těžký soupeř z Valašského Meziříčí.

BK Havlíčkův Brod – Draci Pars Šumperk 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Bureš (Čermák, Voříšek), 19. Košťál (Kerber), 23. Bureš (Košťál), 29. Tecl (J. Novák, Valášek), 37. Tecl (Čermák, Valášek) – 37. Müller (Jaroš, Vachutka). Rozhodčí: Michal Maršálek – Jan Gregar, Dominik Kalina. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:1. Diváci: 309.

Šumperk: Ryšavý – P. Hohl, Kubíček, Cibuzar, Jaakkola, Rutar, Minařík – Jaroš, Šišolák, Vachutka – Pitkänen, Nilsson, Danielčak – Scheuter, Polách, Horký – Skopal, Müller. Trenér: Káňa.