„Takový divoký průběh se snad už opakovat nebude. Každopádně Jihlava se teď veze na vítězné vlně, přesto se pokusíme jejich tažení zastavit, ale čeká nás opravdu těžký úkol. Navíc v poslední době jsme měli dvě delší pauzy a ta první nám moc nesvědčila,“ prozradil úvodem Deníku trenér Draků Martin Janeček.

„Doufám, že tentokrát jsme se připravili lépe a snad do lednového těžkého kolotoče zápasů najedeme o poznání úspěšněji, než tomu bylo v prosinci po reprezentační přestávce,“ přeje si šumperský kouč.

Od té doby sehráli jeho svěřenci pouhá dvě soutěžní kola, kdy prohráli v Benátkách nad Jizerou a potom doma s Kolínem, aby po vánočních svátcích znovu stáli.

Nejprve měli Draci volný los a poslední duel roku s Kadaní vyhráli kontumačně kvůli k odstoupení Trhačů ze soutěže.

„Myslím si, že jsme mužstvo s výbornou kondicí, takže nám samozřejmě více vyhovuje koloběh zápasů v rychlém sledu za sebou. Navíc v těch pauzách je těžší přesně naordinovat tréninkové jednotky, protože každému hráči vyhovuje něco jiného, když se zrovna nehraje,“ říká Martin Janeček.

Vzhledem k náročnému začátku roku 2022 se Draci znovu sešli na ledě ŠKODA arény již první lednový den v podvečer, tedy ihned po silvestrovských oslavách.

„Kluci samozřejmě měli krátké osobní volno, ale neměli jsme potřebu je kontrolovat, jak stráví Silvestra. Všichni to jsou profesionálové a každý ví, o co budeme v pondělí hrát. Na Duklu budeme připravení,“ slibuje trenér Draků.

Tomu bude pro nejbližší duel s Jihlavou chybět jen nemocný obránce Jakub Březák. V týmu Draků následně pokračuje do konce sezóny zadák Matyáš Hamrlík, jenž byl původně v Šumperku na měsíční hostování ze Zlína.

Dobrou zprávou pro Šumperk je poté skutečnost, že od pondělka se po delší době do tréninkového procesu opět zapojí zkušený útočník Vojtěch Šilhavý.

„Pro nás to je neskutečně cenný hráč, zejména do oslabení a při defenzivních úkolech. Teď bude jen záležet, je se do toho v průběhu ledna zase dostane. Byli bychom rádi, aby mohl nastoupit co nejdříve. Zároveň pracujeme na posílení mužstva pro jeden post, ale tady uvidíme, jak všechno nakonec dopadne,“ dodal závěrem Martin Janeček.