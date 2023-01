Hokejisté Šumperku sice neponechali nic náhodě a do dějiště utkání s Jihlavou, na Zimní stadion Jana Marka v Jindřichově Hradci, vyrazili už o den dříve, aby do duelu mohli vstoupit patřičně odpočatí.

Bohužel hned v úvodu dostali od soupeře tvrdý direkt, ze kterého se po zbytek střetnutí už nedokázali vzpamatovat.

Po pouhých 50 vteřinách od zahajovacího buly se za Jihlavu prosadil Václav Karabáček, kterého Dukla nedávno získala z Českých Budějovic jako kompenzaci za Tomáše Čachotského, jenž zbytek ročníku dokončí právě v barvách Motoru.

V čase 2:46 poté zvýšil domácí náskok David Vala, pro kterého to byl už druhý bod v tomto zápase, když předtím se podílel asistencí na úvodní trefě svého celku.

A když potom v závěru první třetiny ujel šumperské obraně při vlastním oslabení jihlavský kapitán Josef Skořepa, začali fanoušci Draků tušit, že tentokrát jejich oblíbenci asi na bodový zisk nedosáhnou.

V prostředním dějství si navíc hosté sami komplikovali situaci zbytečnými vyloučeními, když hned dvakrát například vyfasovali trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

I do závěrečné periody pak Jihlava vstupovala s tříbrankovým vedením a Šumperk tedy měl stále relativně dost času něco vymyslet.

Jenže ke konci naopak znovu udeřilo na druhé straně. Nejprve Duklu uklidnil zásah Tomáše Havránka a po něm dal výsledku definitivní podobu Matouš Menšík, stříbrný medailista z nedávného mistrovství světa dvacítek.

Šumperk tak zůstává nadále poslední, navíc už s dvoubodovou ztrátou, neboť záloha Pardubic tentokrát vyválčila cennou výhru 5:4 v prodloužení na ledě Prostějova.

„Utkání rozhodl náš absolutně tristní vstup a tristní začátek. Po třech minutách Dukla vedla 2:0 a nebylo o co hrát. Utkání se poté už jen dohrávalo. V závěru jsme si navíc ještě nechali dát zbytečné dva góly. Šance jsme měli, ale to jsou takové spíše platonické šance. Jihlava vyhrála zaslouženě. My jsme sice v utkání nějak byli, ale soupeř hrál prostě lépe, i když nám Viktor Ujčík dává nějaký kredit. Za to mu děkuju, hrozně ho pozdravuju a přeju, aby se Dukla dostala do play off. My musíme zase začít znovu. Už ani nevím, co mám říct vůči našim fanouškům. Je mi trapně, že někdo v pondělí přijede do Jindřichova Hradce a vidí nás ve třetí minutě prohrávat 0:2. Musel bych začít brečet,“ okomentoval zápas na klubovém webu trenér Draků Lukáš Majer.

HC Dukla Jihlava – Draci Pars Šumperk 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Karabáček (Vala, Harkabus), 3. Vala (Havránek), 18. Skořepa, 53. Havránek (Tecl), 56. Menšík (Harkabus, Karabáček). Rozhodčí: Petružálek, Jechoutek – Štěpánek, Dědek. Vyloučení: 7:6, bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 360.

Jihlava: Beran – Dundáček, Haman, Kolář, Vala, Bilčík, Dvořák, Chvátal – Havránek, Skořepa, Tecl – Harkabus, Menšík, Karabáček – Meluzín, Handl, Chlubna – Cachnín, Juda, Křehlík. Trenér: Viktor Ujčík.

Šumperk: Hamalčík – Drtil, Eliáš, Kadeřávek, Dudycha, Hrachovský, Kunst – Průžek, Bartoš, Žálčík – Vildumetz, Šuhaj, Vachutka – Matěj Svoboda, Nedvídek, Mácha – Jouza, Dubský, Jelínek – Bernat. Trenér: Lukáš Majer.