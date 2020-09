Hlavním hrdinou na straně hostů pak byl zkušený útočník Roman Szturc, jenž se podílel na všech třech gólech svého mužstva, na jeden přihrál a dva dal sám, včetně toho rozhodujícího.

Na úvodní změnu skóre si však diváci museli počkat až do začátku druhé třetiny, kterou nejprve odstartoval velkou šancí Šumperk, když Jan Milfait minul zcela odkrytou klec.

Poté na druhé straně vychytal Marek Peksa samostatný únik Jakuba Kotaly, jenž dokázal ujet při vlastním oslabení.

V pokračující přesilovce se ale nakonec Draci prosadili a od modré čáry propálil gólmana Daniel Kabelka.

Jenže o chvíli později hosté také využili početní výhodu a Roman Szturc srovnal skóre. Do konce druhé periody následně oba celky ještě stačily zahodit výhodu pět na tři.

I třetí část začal slibnou akcí Šumperk, jenže tutovku Spratka zastavil s vypětím všech sil havířovský gólman.

Potom domácí hokejisté propadli ve vlastním obranném pásmu a před Markem Peksou se ocitli zcela sami dva havířovští hráči a na konci jejich souhry byl Lukáš Bednář.

Od tohoto momentu byli rázem Draci v těžkém útlumu, ze kterého je vysvobodilo až zaváhání soupeřova brankáře Stezky, které využil ke srovnání na 2:2 Tadeáš Král a muselo se prodlužovat.

V nastaveném čase při hře tři na tři nakonec rozhodl o výhře Azetu povedenou individuální akcí Roman Szturc.

„Utkání bylo velice vyrovnané a myslím si, že dělba bodů je v pořádku. Ostatně my jsme měli spousty šancí, ale před koncem jsme třeba mohli inkasovat kvůli oslabení. V zápase jsme se někdy neudrželi a byli příliš útoční. Z toho pramenil například druhý inkasovaný gól. Takové zkušené mančafty pak nemají problém této příležitosti využít,“ okomentoval středeční duel na klubovém webu trenér Draků Martin Sobotka.

„Možná si někdo myslí, že dva body ze Šumperku jsou málo, ale já si myslím, že soutěž bude zpočátku velmi vyrovnaná a nikdo vám nedá nic zadarmo. Dneska to byl kvalitní zápas, bylo to hodně o prvním gólu. Podařilo se nám otočit skóre na naši stranu, ale po drobné chybě jsme inkasovali. V prodloužení jsme byli šťastnějším týmem my, a proto bereme dva body,“ doplnil hodnocení kouč Havířova Jiří Režnar.

Draci Pars Šumperk – AZ Heimstaden Havířov 2:3 PP (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Kabelka (T. Král, Uhlík), 54. T. Král (Řezáč, Kratochvíl) – 28. Szturc (Adamský, Lytvynov), 47. Bednář (Szturc, Lytvynov), 65. Szturc (Mrkva). Rozhodčí: Doležal, Barek – Hanzlík, Zedník. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 538.

Šumperk: Peksa – Kabelka, Gewiese, Nepokoj, Řezáč, Dosek, Věntus, Weintritt – Baláž, Milfait, Jaroš – Kratochvíl, Tadeáš Král, Bernovský – Hroch, Spratek, Uhlík – Krejčiřík, Scheuter, Kučera. Trenér: Martin Sobotka.

Havířov: Stezka – Kachyňa, L. Rutar, Rašner, Lytvynov, Chroboček, Dajčar, Ševěček – Procházka, Seman, Kotala – Adamský, Bednář, Szturc – Doktor, Cihlář, Sklenář – Fridrich, Maruna, Mrkva. Trenér: Jiří Režnar.