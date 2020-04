Zatímco šumperský hokejový klub čeká na rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje o tom, jestli v příští sezoně bude hrát druhou ligu, nebo o patro vyšší Chance ligu, jedno je jasné – Draky dál nepovede trenér Martin Janeček.

Janeček se rozhodl přijmout roli asistenta v ostravské Porubě, která od sezony 2018/19 hraje druhou nejvyšší soutěž.

„V novém působišti v Porubě bude spolupracovat s panem trenérem Výborným, se kterým již v minulosti trénoval Spartu Praha. Svou roli jistě sehrálo i blízkost k bydlišti,“ uvedl na webových stránkách šumperského klubu jeho ředitel Vladimír Velčovský.

„Rozhodnutí pana Janečka je mi nesmírně líto, ale volil jistotu, ještě před rozhodnutím Českého hokeje, jakou soutěž v novém ročníku budeme hrát,“ dodal Velčovský.

Nepříjemné překvapení

Pro něj a celý klub Draků šlo o nepříjemné překvapení.

„Opravdu jsem nemyslel, že klub paradoxně při čekání na rozhodnutí svazu přijde o trenéra. To se stává velmi zřídka,“ konstatoval.

Janeček převzal Šumperk před nedávno předčasně ukončeným ročníkem 2019/20. Ve skupině Východ Draci pod jeho velením dominovali – ve 40 zápasech získali 103 bodů a před druhou Opavou měli 35 bodů náskok.

Jenže následné play-off a posléze i kvalifikace o postup do Chance ligy byly zrušeny, proto Janeček se svými svěřenci přišel o možnost vybojovat si postup na ledě.

I tak za sebou ale během jediné sezony nechal výraznou stopu, což si v Šumperku uvědomují.

Velčovský: Janeček odvedl kus práce

„Využívám situace, abych panu Janečkovi poděkoval za obrovský kus práce, který ve prospěch hokeje v Šumperku vykonal. Zároveň mu přeji v novém působišti hodně pracovních úspěchů,“ zmínil Velčovský na adresu trenéra, který v minulosti vedl Opavu či Havířov.

Draci tak musí řešit další otazník. Byli by rádi, pokud by už měli jasno o tom, co budou v nadcházející sezoně hrát. Současná situace s sebou totiž nese řadu úskalí.

„Jsme ve veliké nejistotě, protože asi každý chápe, že mužstvo se jinak připravuje na druhou ligu a jinak na Chance ligu. Nelze s nikým jednat. Hráčům není co nabídnout. Na otázku, co budeme hrát, odpovídám, že nevím,“ řekl Velčovský před pár dny v rozhovoru pro Deník.