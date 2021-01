Na šumperský zimní stadion se pak po roce znovu vrátil, tentokrát v pozici kouče hostů, loňský trenér Draků Martin Janeček.

V domácích barvách se poprvé představil obránce Dominik Valík, jenž do týmu nováčka přišel tento týden z Třebíče. Premiérový zápas za Draky na ledě Škoda arény absolvoval i mladý zadák Tomáš Machů, který doposud naskočil pouze v duelech na hřištích soupeře.

Draci dokázali v úvodní pasáži zápasu s favorizovaným protivníkem držet krok a párkrát dokonce zahrozili z několika rychlých kontrů, potom ale hosté jasně ukázali svoji kvalitu.

V 7. minutě se po rychlé souhře trefil ruský útočník Jurij Žolobov a poslal hosty do vedení.

I druhou trefu Ostravanů poté měl na svědomí další z jejich cizinců, když se individuálně prosadil finský kanonýr Markus Korkiakoski.

Ledovou sprchu pro Draky následně završil v 15. minutě obránce Šimon Szathmáry. A to ještě o chvíli později při přesilovce netrefil zcela odkrytou domácí klec Raška.

Ve druhé třetině se skóre nezměnilo a Poruba si zkušeně hlídala svůj tříbrankový náskok. Šumperku se nepodařilo zkorigovat stav ani během dvou přesilovek. Hosté zkrátka hráli to, co potřebovali a Draky do opravdu vyložených šancí příliš nepouštěli.

Naopak hned zkraje třetího dějství musel šumperský gólman Martin Altrichter předvést několik těžkých zákroků.

Urputně bojující Draci se nakonec ve 45. minutě dočkali snížení, když do rozhozené obrany soupeře udeřil slovenský forvard Jozef Baláž.

Jeho trefa poté domácí hokejisty viditelně povzbudila, i přes řadu dalších slibných šancí se ale dalšího gólu už nedočkali. Nic na výsledku nezměnila ani závěrečná šumperská hra bez brankáře.

„Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř a chtěli jsme co nejdéle udržet nulu. Bohužel první třetina nám v tomto příliš nevyšla. V dalším průběhu hry jsme podle mě Porubu docela potrápili, ale chyběla nám větší hokejovost a možná i trochu toho štěstí v koncovce. Zápas jsme odbojovali, uhráli přijatelný výsledek, jenže body nemáme,“ okomentoval ve zkratce středeční utkání trenér Draků Martin Sobotka.

Draci Pars Šumperk – HC RT TORAX Poruba 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Baláž (Spratek, Ťjurin) – 7. Žolobov (Endál, Kanko), 12. Korkiakoski, 15. Szathmáry (Jáchym, Korkiakoski). Rozhodčí: Jaroš, Květoň – Hnát, Dědek. Vyloučení: 2:4, bez využití. Hráno bez diváků.

Šumperk: Altrichter – Záruba, Ševčík, Kabelka, Weintritt, Machů, Valík – Moučka, Milfait, Jaroš – Ťjurin, Spratek, Baláž – Krejčiřík, Král, Kratochvíl – Danielčák, J. Kučera, Bernovský – Blaško. Trenér: Martin Sobotka.

Poruba: Muštukovs (28. Foltán) – Teper, Žovinec, Kozák, Szathmáry, Voráček, Slavík – Raška, Hudeček, Sikora – Stloukal, Jáchym, Korkiakoski – Kanko, Endál, Hotěk – Žolobov, Toman, Brodek – Häring. Trenér: Martin Janeček.