Pokud bychom volili nejméně oblíbeného soupeře Draků, bezpochyby by jím byla Technika Brno. Šumperk proti Jihomoravanům prohrál v základní hrací době i třetí letošní vzájemné utkání.

Jozef Danielčak v utkání proti Technice, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Zápas se hrál netradičně již v pátek vzhledem k sobotnímu druholigovému Utkání hvězd, na které byl za Draky nominován zkušený obránce Ludvík Rutar.

A právě vytáhlý zadák vyfasoval při absenci Tadeáše Jaroše proti Brňanům kapitánské céčko. Z prvoligových posil pak dorazil jen Martin Pěnčík.

Vzhledem k této porážce Draci znovu notně hazardují se svou účastí v play off, když ze spodních pozic se na ně začínají tlačit právě Technika a Žďár nad Sázavou.

„Dnes se mi to hodnotí hrozně těžko. Dokud si někteří hráči neuvědomí, že hrají za Šumperk a že mají vůbec tu možnost hrát ve vlastním městě hokej, tak ty zápasy vyhrávat nebudeme,“ konstatoval zklamaně pro klubový web trenér Draků Tomáš Sedlák.

„Vím, že je nás trošku méně a možná nám i dochází síly, ale není možný, aby nás dvě třetiny soupeř přehrával a ve třetí třetině to najednou začne zase fungovat. Fungovalo to s Hodonínem a dnes to taky tak nějak začalo fungovat až ve třetí třetině. Proč takto nehrajeme celých šedesát minut,“ ptal se dále šumperský kouč.

Jeho svěřenci měli po čtyřiceti minutách na kontě dvoubrankové manko a teprve na začátku třetího dějství smazal nulu na kontě brněnského gólmana šikovnou tečí v poslední době mimořádně produktivní Jozef Danielčak.

Pro slovenského forvarda to byl již devátý kanadský bod z posledních pěti druholigových duelů do nichž naskočil.

Za stavu 2:1 tak Drakům svitla naděje, bohužel nakonec i tentokrát zůstalo proti Brnu u jediného vstřeleného gólu.

Naopak domácí v samotném závěru zpečetili výsledek střelou do opuštěné klece při šumperské power play.

„Jak je možné, že přijedeme na Techniku, víme, co chceme hrát, ale v zápase tam z toho není vůbec nic. Místo toho děláme přesný opak. Chceme hrát jednoduchý hokej u soupeře ve třetině, a to tam prostě není. Pak máme čtyři přesilovky a během nich vystřelíme pouze pětkrát na bránu a ještě inkasujeme. Tohle jsou věci, které už ty kluky prostě učit nemůžeme. Strašně mě to štve,“ neskrýval rozhořčení Tomáš Sedlák.

Technika Hockey Brno – Draci Pars Šumperk 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Benýšek (Martinec), 29. Vach (Handl), 60. Pigl (Pospíšil) – 42. Danielčak (Pěnčík, Müller). Rozhodčí: Škach – Mikšík, Jurčík. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 82.

Technika: Šurý – Fajmon, Úlehla, Fornál, Kališ, Dufek, Vašíček, Holík, Remta – Vach, Martinec, Pospíšil – Harmim, Pigl, Bartes – Benýšek, Masař, Račický – Handl. Trenér: Martin Stloukal.

Šumperk: Irgl – Dudycha, Pěnčík, Rutar, Minařík, Hohl, Kubíček – Tarnoczy, Polách, Vachutka - Horký, Šišolák, Scheuter – Nilsson, Müller, Danielčak – Skopal. Trenér: Tomáš Sedlák.