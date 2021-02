Draci pak zabodovali již třetí zápas v řadě, což se jim v letošním ročníku Chance ligy podařilo vůbec poprvé.

„Za vítězství jsme nesmírně rádi a věřím, že pro nás bude povzbuzením do dalších zápasů. Výsledek vypadá jednoznačně, ale určitě to nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Hodně nás dnes podržel gólman,“ prozradil na úvod trenér Draků Martin Sobotka.

Do samotného utkání proti Severočechům vstoupili domácí aktivně, důrazem a napadáním si vytvořili převahu, kterou korunovali vedoucí trefou Jozefa Danielčáka, jenž předvedl patřičný tlak do brány.

Později se však Draci museli bránit v oslabení a hosté postupně převzali iniciativu. Šumperský gólman Martin Altrichter tak musel předvést řadu důležitých zákroků a párkrát mu pomohlo i štěstí či pohotoví spoluhráči, kteří puk odklidili do bezpečí.

A zatímco Ústí své možnosti nevyužilo, v závěru úvodní periody dokázal Šumperk přidat druhou branku. Po přesném pasu zametl kotouč do odkryté klece Jan Bernovský.

„Sice jsme první část vyhráli o dva góly, ale náš výkon nebyl úplně ideální, soupeř tam měl spoustu šancí, v obraně jsme trochu hořeli,“ konstatoval šumperský lodivod.

Hned zkraje druhého dějství měli Draci k dispozici dvě přesilové hry v řadě, jenže v nich domácím hráčům chyběla větší přímočarost a jednoduchost.

Naopak při hře pět na pět měli více ze hry hosté, jenže skóre se znovu měnilo na druhé straně a krátce za polovinou střetnutí si střelou od modré čáry připsal premiérový gól v Chance lize sedmnáctiletý obránce Tomáš Machů.

Navíc ihned poté mohl navýšit domácí náskok Jozef Baláž, když ujížděl zcela sám na ústeckého gólmana, ale rychlá klička mu nevyšla.

Chvíli před druhou pauzou Draci hráli nedovoleně v šesti hráčích, kritické oslabení však ustáli bez úhony.

Parádním nástupem do třetí třetiny následně Šumperk definitivně zhatil případné plány soupeře na zvrat.

Nejprve našel mezírku mezi tyčkou a rukou brankáře hostů Petr Kratochvíl a záhy z přečíslení dva na nikoho přidal svůj druhý zápis večera Tomáš Machů – 5:0!

„Tady vidím rozhodující moment utkání, kdy se nám podařilo takto odskočit a potom už jsme střetnutí v pohodě kontrolovali. Jen škoda těch dvou smolně inkasovaných gólů,“ uzavřel hodnocení středečního klání Martin Sobotka.

Teprve za tohoto stavu se dostali ke slovu také hosté z Ústí nad Labem, kteří využili riskantního vyjetí gólmana Draků.

V samotném závěru přidali Severočeši v přesilovce i druhý úspěch, Šumperk si ale zasloužené vítězství vzít nenechal.

Naopak jedenáct vteřin před koncem zpečetil tříbodový zisk Jozef Baláž střelou do opuštěné klece při ústecké power play.

Na chvostu tabulky tak nyní mají Draci pětibodový náskok před poslední Kadaní, která schytala debakl 0:10 v Sokolově.

Draci Pars Šumperk – HC Slovan Ústí nad Labem 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 7. Danielčák (Volráb, Baláž), 19. Bernovský (Jaroš, Dosek), 32. Machů (Kaplan, Blaško), 42. Kratochvíl (Milfait, Jaroš), 44. Machů (Milfait, Bernovský), 60. Baláž – 47. Sklenář (O. Bláha, Jasečko), 59. Furch (Brož, Tůma). Rozhodčí: Čech, Skopal – Kleprlík, Měkýš. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků.

Šumperk: M. Altrichter – Kabelka, Machů, Záruba, Ševčík, Volráb, Dosek – Krejčiřík, Baláž, Danielčák – Jaroš, J. Altrichter, Bernovský – Milfait, Král, Kratochvíl – Horký, J. Kučera, Blaško – Kaplan. Trenér: Martin Sobotka.

Ústí: Hamalčík – Drtina, Havránek, Brož, Vala, Voženílek, Jasečko, Pika – Trávníček, Vrdlovec, Severa – Tůma, Matějček, Furch – Protasenja, Grim, O. Bláha – Costa, Sklenář, M. Bláha. Trenér: Miroslav Mach.