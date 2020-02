V souboji dvou hlavních favoritů soutěže tak dokázali Draci uspět ve čtyřech z celkových pěti vzájemných duelů základní části.

Domácí hokejisté z Kotliny tentokrát tahali v utkání za kratší konec. Dvakrát se jim sice podařilo na vedení soupeře odpovědět vyrovnáním, špatným vstupem do závěrečné periody však přišli o naději na lepší výsledek.

Vstup do utkání se po několika dobrých šancích z obou stran podařil lépe hostům, když kanonýr Daniel Vachutka využil přesilovku a načal účet sobotního klání.

Havlíčkův Brod však oplatil Šumperku stejnou mincí, když také skóroval během početní výhody zásluhou svého střelce Luboše Voříška. Do kabin přesto šli s těsným náskokem hosté po trefě mladíka Adama Scheutera.

Těsně před koncem druhého dějství následně celek Rebelu využil další přesilovku a bouřlivák Miroslav Třetina srovnal na 2:2.

Začátek třetí třetiny ale nezastihl Bruslaře v optimálním rozpoložení a Draci toho dokázali dokonale využít, když třemi zásahy v rozmezí pouhých dvou minut udělali rázný krok k dalším třem bodům do tabulky.

Dvakrát se prosadil Daniel Spratek, další příspěvek na své konto pak přidal nejproduktivnější šumperský hráč Jan Milfait, ještě loni opora Havlíčkova Brodu.

Záhy sice domácí ještě snížili na 3:5 zásluhou Tomáše Semráda, víc toho ale již nestihli. Naopak v samotném závěru inkasovali při hře bez brankáře do opuštěné klece z hole Jana Milfaita.

„Od začátku to bylo krásné utkání. Myslím, že jsme dnes v experimentu na tři formace uspěli a všem hráčům dnes patří velké uznání. Zaslouženě odvážíme body, i když domácí hráli také výborný hokej,“ okomentoval ve zkratce sobotní klání na klubovém webu šumperský trenér Martin Janeček.

„Zápas měl náboj i tempo a především se hrálo nahoru dolů. Hokej je hra chyb a my jsme je udělali během dvou minut třetí třetiny. Tak kvalitní soupeř jako je Šumperk, to potrestá. Jsem rád, že mužstvo po time outu nabralo síly. Chtěli jsme zápas zdramatizovat. Za stavu 5:3 jsme tam měli dvě tři gólovky a utkání mohlo jít do prodloužení. Nezklamali jsme herně, ale výsledkově,“ zhodnotil zápas na internetových stránkách Bruslařského klubu domácí kouč Richard Cachnín.

BK Havlíčkův Brod – Draci Šumperk 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 17. Voříšek (Kulhánek, Vala), 38. Třetina (Pospíchal, Semrád), 46. Semrád (Kadlec) – 15. Vachutka (Jaroš, Milfait), 20. Scheuter (Spratek, Kofroň), 42. Spratek (Kofroň, Kabelka), 43. Spratek (Hroch), 44. Milfait (Vachutka, Drtil), 59. Milfait (Vachutka, Kabelka). Rozhodčí: Maršálek - Křivohlavý, Klouda. Vyloučení: 2:6, navíc Müller (Šumperk) 10 minut osobní trest. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 612.

Havlíčkův Brod: Holík – Kliment, Semrád, Kulhánek, Vala, Pospíchal, Vála, Benák, Dvořák – Mikeš, Třetina, Přidal – Plachý, Cachnín, Voříšek – Kadlec, Ludvík, Kuchta – Čermák. Trenér: Richard Cachnín.

Šumperk: Wanecki - Drtil, Sedlák, Kabelka, Gewiese, Haloda, Řezáč, Plhal – Jaroš, Milfait, Vachutka – Kofroň, Spratek, Hroch – Pokorný, Müller, Scheuter – Urban, Antonov, Horký. Trenér: Martin Janeček.