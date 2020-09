Domácí hokejisté měli proti Drakům co napravovat, když v předešlém kole inkasovali ostudný dvanáctigólový příděl od Sokolova.

Šumperk naopak chtěl navázat na sympatický výkon z minulého zápasu proti Havířovu, což se mu sice povedlo, leč ze severu Čech se nakonec vrací s prázdnou.

Litoměřice si již během první třetiny vypracovaly dvoubrankový náskok, když hned ve 3. minutě otevřel skóre Čermák, na jehož trefu později navázal extraligou ostřílený matador a domácí kapitán Jan Výtisk.

Ani nepříznivý vývoj však nováčka soutěže nezlomil a během druhého dějství snížil na rozdíl jediné trefy slovenský forvard ve službách Draků Jozef Baláž.

A na začátku třetí periody pak srovnal krok šumperský kapitán Petr Gewiese a sobotní duel rázem nabral pořádné grády.

V závěru hry měli více ze hry hosté, zasypali litoměřickou klec řadou střel, jenže paradoxně udeřilo na opačném konci kluziště, když po Tomanově teči celek Stadionu znovu vedl.

Navíc o chvíli později Miškář nastřelil tyč Peksovy branky. Drama ale pokračovalo a v 56. minutě Tadeáš Jaroš dával na 3:3, aby bezprostředně poté domácí Miškář opět orazítkoval konstrukci šumperské klece.

Necelé dvě minuty před koncem normální hrací doby však Draci zbytečně faulovali a nabídnutou přesilovku hokejisté Litoměřic využili ke vstřelení rozdílové trefy z hole Válka.

Definitivní pojistku pro domácí přidal střelou do opuštěné brány při šumperské power play zkušený útočník Peter Jánský.

„Určitě jsme zklamaní, že jsme si z Litoměřic nedovezli body. Zápas se pro nás ale vyvíjel špatně od začátku. Nepříznivé skóre 0:2 se těžko otáčí. My jsme se ale do toho zápasu vrátili a odehráli jsme parádní hru. Bohužel to ve finále nevyšlo. Dvě minuty před koncem faulovat, to se prostě nesmí stávat. Od začátku soutěže zatím doplácíme na školácké chyby,“ prozradil krátce k sobotní prohře trenér Draků Martin Sobotka.

Další zápas Chance ligy čeká jeho svěřence ve středu 23. září, kdy na ledě ŠKODA arény přivítají od 18 hodin v atraktivním souboji pražskou Slavii.

HC Stadion Litoměřice – Draci Pars Šumperk 5:3 (2:0, 0:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 3. Čermák (Jícha, Jánský), 16. Výtisk (Hašek), 54. Toman (P. Novák), 59. Válek (M. Beran, Procházka), 59. Jánský (Jícha, Marcel) – 32. Baláž (Gewiese, Jaroš), 45. Gewiese (P. Kratochvíl), 56. Jaroš (Milfait, Gewiese). Rozhodčí: Valenta, Hucl – Horažďovský, Hnát. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Diváci: 504.

Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, J. Holý, Výtisk, Poizl, Jebavý, Kubíček, O. Baláž – M. Beran, Miškář, Procházka – Koffer, Válek, P. Novák – Vitouch, Jícha, Jánský – Čermák, Hašek, Toman. Trenéři: David Bruk a Daniel Tvrzník.

Šumperk: Peksa – Gewiese, Kabelka, Řezáč, Nepokoj, Weintritt, Dosek – Jaroš, Milfait, J. Baláž – Bernovský, Tadeáš Král, Kratochvíl – Uhlík, Spratek, Hroch – Kučera, Scheuter, Horký. Trenér: Martin Sobotka.