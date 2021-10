O obě šumperské trefy se poté postarali útočníci ze čtvrté formace. Do vedení poslal Draky Petr Antoníček, na 2:0 pro hosty později zvyšoval Jakub Horký. Pro oba to navíc byly premiérové góly v rámci letošní mistrovské soutěže.

„Třeba dneska nám opravdu nesmírně pomohli. Je vidět, že to jsou kluci z extraligy. Určitě bychom byli moc rádi, kdybychom je mohli při současné marodce využít také v pondělním utkání doma s Havířovem,“ přeje si kouč Šumperku.

„Jedná se především o rozšíření kádru do sezóny, která bude dlouhá. Chceme, aby si tu oba hráči zvykli na tým a prostředí, v případě, že bychom je v sezóně potřebovali využít,“ řekl k novým akvizicím pro klubový web trenér Draků Martin Janeček.

Ten si pak při své obnovené premiéře ze Draky připsal asistenci na úvodní gól zápasu. Oba zmínění hráči mají do Šumperku vyřízeny střídavé starty.

Gólman Daniel Dolejš těsně před odjezdem Draků k sobotnímu utkání do Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

S překvapivou posilou do brány vyrazili na dalekou cestu do Ústí nad Labem hokejisté Šumperku, když na ledě Slovanu se mezi tyčemi Draků představil zkušený extraligový gólman Daniel Dolejš z partnerských Vítkovic.

