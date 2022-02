„Od té covidové pauzy je pro nás každé střetnutí bojem o naději a bytí či nebytí, takže jsme to ani nebrali nijak speciálně. Neřešili jsme, že můžeme dnes Benátky definitivně poslat do druhé ligy. Neohlížíme se na soupeře, ale díváme se především na své výkony a soustředíme se na splnění svého cíle, tedy setrvání v soutěži,“ konstatoval asistent šumperského trenéra Lukáš Majer.

Proti Středočechům se Drakům vrátili do sestavy dva hráči. Po nemoci obránce Jakub Březák, disciplinární trest pak skončil Roku Macuhovi.

A právě důrazný slovinský útočník nakonec výrazně promluvil do osudu středečního zápasu, když v závěru zpečetil domácí vítězství.

V úvodní třetině byly k vidění především dlouhé pasáže hry bez přerušení, leč také bez opravdu vyložených šancí, gólu se tak diváci nedočkali.

Bezbrankový stav zlomili jako první hosté, když na začátku druhého dějství využili přesilovku, jenže Šumperk záhy odpověděl stejnou mincí.

V početní výhodě nejprve srovnal Petr Kratochvíl a za necelou minutu už Draci vedli. Mezi kruhy se ocitl zcela sám Dávid Kohút a trefil přesně.

V dalším průběhu hry však měli více kotouč na hokejkách hráči Benátek a soupeři dokázali několikrát zle zatopit, domácí se však i tentokrát mohli spolehnout na svého gólmana.

Šumperk tak i nadále držel svůj těsný náskok a hrozil především z brejků. Ve 48. minutě poté měli domácí k dispozici přesilovku čtyři na tři, z tlaku ale bohužel vytěžili pouze nastřelenou tyč po ráně obránce Tomáše Drtila.

Následně si však všechno vynahradili, když zmíněný navrátilec do sestavy Rok Macuh doslova dotlačil kotouč za brankovou čáru a definitivně tím dal klid na domácí hokejky.

„Docela mě překvapuje, že mají Benátky tak málo bodů. Je to nepříjemný, bruslivý soupeř, mají výborný přechod středního pásma, rychlé protiútoky, hrají přímočaře, takový kanadský styl, to opět ukázali i u nás,“ řekl dále Lukáš Majer.

„My jsme hráli skvěle do defenzivy, kterou podpořil i klidný výkon brankáře, ale směrem dopředu, při hře pět na pět, tam už to tolik neklapalo, proto byl tento zápas urputný až do konce. Velké poděkování patří našim fanouškům. To, že bodujeme doma není náhoda, jejich podpora je extrémně znát,“ dodal asistent Draků.

Draci Pars Šumperk – HC Benátky nad Jizerou 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Kratochvíl (Pěnčík, Kindl), 26. Kohút (Vildumetz, Vachutka), 52. Macuh (Furch, Spratek) – 23. Klapka (Pabiška, Čederle). Rozhodčí: Skopal, Vrba – Maštalíř, Juránek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 1000.

Šumperk: Mokry – Drtil, Pěnčík, Hrachovský, Rutar, Řezáč, Dudycha, Březák – Žálčík, Kindl, Kratochvíl – Kohút, Vildumetz, Vachutka – Šuhaj, Šilhavý, Furch – Spratek, Macuh, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.

Benátky: Pavelka – Dvořák, Aubrecht, Bukač, Hampl, Kunst, Patzelt – Klapka, Dušek, Daniel Špaček – Dlouhý, Čederle, Wiencek – Pabiška, Čermák, Vomáčka – Kalaj, Najman. Trenér: Valdemar Jiruš.