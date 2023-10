/FOTO + VIDEO/ Středeční domácí duel 2. ligy proti Valašskému Meziříčí prohráli hokejisté Šumperku v nájezdech. Ani na čtvrtý pokus tedy v letošní soutěži neuspěli. Jejich dosavadní reputaci pak nezlepší ani první získaný bod do tabulky. Zápas sledoval rekordně nízký počet diváků

Hokejisté Šumperka proti Valašskému Meziříčí. Rozhodující nájezd Dominika Pokorného a jediný úspěšný pokus Draků z hole Petra Kubíčka | Video: Lukáš Pergl

Draci nastoupili proti Bobrům bez Finů Pitkänena a Jaakkoly či obránců Hohla s Křivohlávkem. Naopak první starty v seniorském hokeji si připsali Mladí Draci David Cekr, Ondřej Netolický a Tobias Tomeš.

První dějství nabídlo hokej v ospalém tempu, kdy o dost aktivnější byli domácí hráči, jenže jako první udeřil z nenápadné akce protivník.

Největší šumperskou šanci pak zahodili těsně před přestávkou matadoři Jaroš s Vachutkou, když jeli zcela sami na gólmana, leč vyrovnat se jim nepodařilo.

Naopak ve druhé části Valaši přidali druhou trefu, potom ale převzal otěže na zápasem Šumperk, který byl v této fázi jasně lepším mužstvem, bohužel doplácel na nevyužité šance, zbytečné chyby a nejistý výkon svého brankáře.

I přesto šli nakonec Draci po přestřelce do kabin s těsným náskokem 4:3. Dokázali tak smazat dvougólové manko, hned třikrát se poté prosadili v přesilovce.

Na začátku třetí části se museli domácí bránit početní výhodě soupeře a ve svém tlaku hosté neustávali ani při rovnovážném stavu, Šumperk přesto dlouhou dobu úspěšně odolával.

Kýženého vítězství se však celek z podhůří Jeseníků ani tentokrát nedočkal. Přesně osmdesát vteřin před závěrem totiž Bobři srovnali krok, když domácí nedokázali vyhodit kotouč z obranného pásma a muselo se prodlužovat.

V nastavení se nerozhodlo a na řadu tak přišly nájezdy. V nich zajistili bonusový bod navíc Valašskému Meziříčí úspěšnými pokusy bývalí Draci Romančík s Pokorným. Za Šumperk už pouze snižovala nedávná posila z Plzně Petr Kubíček.

Smutným rekordem bylo pouhých 333 diváků na mistrovském utkání. Tak nízké číslo nebývá v Šumperku na hokeji rozhodně zvykem…

„Kluci nastoupili do zápasu skvěle. Od začátku hráli to, co jsme po nich chtěli. Hodně jsme zapracovali na disciplíně, což dnes bylo jen ku prospěchu, ještě to ale není úplně ideální. V první třetině jsme zase obdrželi úplně zbytečný trest, kluky to ale naštěstí nepoložilo,“ prozradil na klubovém webu trenér Draků David Káňa.

„Druhá třetina byla odehraná perfektně, za to musím celý tým pochválit. Jedinou takovou kaňkou bylo vyloučení v jejím závěru. Soupeře tato výhoda na začátku třetí třetiny dostala do hry a nás naopak oslabila. Nám se ovšem nesmí stát, že minutu a dvacet vteřin před koncem zápasu dostaneme gól. Tam se ten puk měl vytlačit ven do středního pásma nebo i na zakázané uvolnění. Prodloužení a nájezdy, to už je pak vabank. Hrozně mě mrzí, že nám to dnes nevyšlo, protože aspoň ty dva body jsme si dnes zasloužili,“ dodal šumperský lodivod.

Také další duel sehrají Draci na domácím ledě, když v sobotu 7. října se od 17 hodin představí proti Vyškovu.

Draci Pars Šumperk – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:5sn (0:1, 4:2, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 28. Polách (Rutar, Horký), 34. Jaroš (Šišolák, Vachutka), 35. Horký (Minařík, Polách), 40. Vachutka (Jaroš, Müller) – 15. Kuchařík (Martiník, Sviták), 27. Stodůlka (Pokorný, Vavřík), 37. Romančík (Finsterle, Kočí), 59. Vavřík (Stodůlka, Pokorný), rozhodující nájezd Pokorný. Rozhodčí: Šico – Bubela, Kučera. Vyloučení: 3:6. Využití: 3:0. Diváci: 333.

Šumperk: Ryšavý – Kubíček, Cibuzar, Netolický, Cekr, Minařík, Rutar – Vachutka, Müller, Jaroš – Šišolák, Nilsson, Skopal – Horký, Polách, Scheuter – Danielčák. Trenér: David Káňa.

Valašské Meziříčí: Pavlíček – Velikovský, Holomek, Foltýn, Kočí, Sviták, Liss, Holiš – Melenovský, Vávra, Kozubík – Martinec, Romančík, Finsterle – Pokorný, Vavřík, Stodůlka – Urban, Martiník, Kuchařík. Trenér: Lukáš Plšek.