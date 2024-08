Draci proti Ďáblům pak představili hned několik nových jmen v sestavě. Po dlouhých čtrnácti letech znovu oblékl šumperský dres zdejší odchovanec Tomáš Pospíšil.

Z Prostějova následně dorazila dvojice šikovných mladíků Mikuláš Jenčovský a David Skuhrovec, které lze bezesporu označit za nejlepší hráče domácí sestavy.

Druhý jmenovaný poté zaujal především parádní kličkou ala Peter Forsberg, kterou v prostřední části zvyšoval náskok Draků na 3:1.

Mezi tyčemi se tentokrát představila opora z loňské sezóny Denis Irgl, což udělalo fanouškům asi největší radost, když častokrát během hry vyvolávali jeho jméno.

I přes poměrně solidní soupisku se však celek z podhůří Jeseníků proti nekompletnímu Novému Jičínu rozjížděl pomaleji.

„První třetina byla opravdu hrozná, vůbec jsme nebruslili, chyběl nám pohyb, soupeř nás úplně uspal,“ začal své hodnocení v kritickém duchu šumperský trenér Tomáš Sedlák.

Jeho svěřenci navíc rychle prohrávali, v signalizované výhodě se jim však povedlo bleskově srovnat krok. A díky povedenému druhému dějství nakonec nakročili za vítězstvím.

„Tady už to bylo o něčem jiném. Jezdili jsme, byly tam střely, plno akcí, ale na druhou stranu zase jsme řadu šancí nedali. Někdy si říkám, že to snad ani není možné, co jsme schopní zahodit,“ litoval kouč Draků.

„Vyhráli jsme pět jedna, což je super, ale příště ve vyrovnanějších zápasech by se nám taková slabší koncovka mohla vymstít,“ je si vědom Tomáš Sedlák.

„Ale celkově jsem spokojený. Kluci makali a dřeli, přesto pořád je na čem pracovat,“ dodal závěrem.

Do začátku druholigových bojů čekají šumperské hokejisty ještě tři duely. Všechny potom absolvují na hřištích soupeřů.

Draci Pars Šumperk – HK Nový Jičín 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Polách (Minařík), 26. Drtil (Skuhrovec, Rutar), 36. Skuhrovec (Novotný, Dudycha), 37. Ostřanský (Polách), 45. Rutar (Pospíšil) – 6. Hudeček. Rozhodčí: Cik – Lainka, Hozman. Vyloučení: 6:3, bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 474.

Šumperk: Irgl – Drtil, Rutar, Novotný, Dudycha, Panáček, Mínařík, Křivohlávek – Jaroš, Šišolák, Pospíšil – Jenčovský, Skuhrovec, Picka – Polách, T. Handl, Scheuter – Ostřanský, Budina. Trenér: Tomáš Sedlák.

Nový Jičín: Hořejší – Báchor, Vosátko, Havlík, Mička, Hruška, Holáň – Dang, Štědrý, Urban, D. Handl, Kalač, Hudeček, Capil, Šotkovský, Berka. Trenér: Petr Macháček.