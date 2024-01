/FOTOGALERIE/ I přes povedený začátek a dvoubrankové vedení nakonec Draci středeční druholigový duel proti Novému Jičínu na svém ledě nezvládli. Ďáblové uspěli se Šumperkem vůbec poprvé v letošním mistrovském ročníku.

Draci doma nezvládli zápas proti Novému Jičínu. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Domácím hokejistům nepomohla ani trefa prostějovské posily Martina Pěnčíka. Obejít se pak museli bez trojice útočníků Jozefa Danielčaka, Adama Scheutera a Jakuba Müllera.

Na křídle třetí formace tak tentokrát musel netradičně nastoupit obránce Štěpán Dudycha, jenž následně přispěl asistencí k vedoucímu gólu, o který se postaral Adam Polách.

O chvíli později bylo na šumperské střídačce ještě veseleji, když se krátce po skončení přesilovky prosadil Ondrej Šišolák.

To však bylo ze strany Draků na dlouhou dobu vše. Protivník poté stačil ještě do přestávky snížit a ve druhém dějství přišel ze strany domácích doslova kolaps.

Hráči Šumperku kupili chybu za chybou, jen těžko se dostávali do šancí a hosté se naopak velice často ocitali zcela sami před šumperským gólmanem, jenž v této části hned třikrát kapituloval.

Nový Jičín svého soupeře přehrával zejména zkušeností i díky fyzické převaze. Hosté nasadili do hry hned trojici borců se zkušenostmi z reprezentace, konkrétně Petra Kuboše, Davida Květoně a Rostislava Olesze. Posledně jmenovaný navíc působil i ve slavné NHL.

Jejich přehled na ledě byl opravdu hodně znát. A obrovitého a též zkušeného zadáka Martina Dudáše poté šlo jen těžko odstavit od kotouče.

Šumperské hráče probudil z letargie teprve ve třetí třetině odvážný průnik Martina Pěnčíka, díky jehož zásahu se Draci dotáhli na rozdíl jediné branky.

Ve zbývajícím čase si domácí dokázali vytvořit tlak, v závěru si dokonce při vyloučení matadora Olesze zahráli i zesílenou power play šest na čtyři, bohužel skóre 3:4 se již nezměnilo.

Další utkání 2. ligy sehrají Draci opět na domácím ledě, když v sobotu 20. ledna od 17 hodin přivítají SHKM Hodonín.

Zdroj: Deník/Miroslav Pergl

„Nedokážu to pochopit. Dnes to byl úplně stejný scénář, jako ve Velkém Meziříčí. Pouze s tím rozdílem, že Velké Meziříčí nemá takové kvality jako Nový Jičín, který naše chyby potrestal. První třetinu hrajeme perfektně a klukům nemáme prakticky co vytknout. Uděláme jednu jedinou malou chybičku a z toho dostaneme gól na 2:1,“ konstatoval pro klubový web trenér Draků Tomáš Sedlák.

„Po třetině si řekneme, že musíme hrát pořád stejně a makat. Pak vstoupíme do druhé třetiny a všechno je špatně. Dostaneme tři góly a najednou prohráváme 2:4. Závěrečná třetina už zase vypadala trošku lépe, dali jsme gól a vrátili se zpátky do hry. Věřil jsem, že to ještě srovnáme, protože si myslím, že jsme ke konci trošičku převzali iniciativu, ale bohužel. Nebýt toho výpadku ve druhé třetině, tak jsme podle mě měli ten zápas dvě třetiny pod kontrolou. To mě na tom nejvíc štve. Na druhou stranu jsme ale dnes hráli v oslabené sestavě, dokonce Štěpán Dudycha musel hrát v útoku. A na tyto poměry zápas nevypadal zas tak úplně špatně,“ doplnil šumperský kouč.

Zdroj: Deník/Miroslav Pergl

Draci Pars Šumperk – HK Nový Jičín 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Polách (Skopal, Dudycha), 14. Šišolák (Horký, Kubíček), 52. Pěnčík (Vachutka, Kubíček) – 16. Hudeček (Kafka), 25. Škarka (Zdeněk, Kuboš), 26. Hudeček (Kafka), 35. Flok (Gebauer, Berka). Rozhodčí: Koziol – Návrat, Frais. Vyloučení: 2:4, bez využití. Diváci: 599.

Šumperk: Irgl – Rutar, Jarmara, Kubíček, Pěnčík, Minařík, Hohl – Horký, Šišolák, Lichner – Jaroš, Nilsson, Vachutka – Skopal, Polách, Dudycha. Trenér: Tomáš Sedlák.

Nový Jičín: Hořejší – J. Holáň, Gřesík, D. Holáň, Kuboš, Hruška, Dudáš – Olesz, Zdeněk, Tarnoczy – Gebauer, Flok, Sluštík – Květoň, Škarka, Hudeček – Berka, Kafka, Handl – Hilšer. Trenér: Dominik Kafka.