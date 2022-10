„Jsme velice rádi, že nám vyšel vstup do zápasu, kdy jsme dostali soupeře pod tlak a odnesli si z první třetiny vedení 2:0," pochvaloval si hned po zápase kouč Draků Lukáš Majer.

Šumperští hokejisé začali dobře a už na konci třinácté minuty využil přesilovku Jiří Průžek. Do dvoubrankového vedení se pak dostali dvě minuty a deset sekund před první sirénou.

Po první změně stran pak převzali herní iniciativu hosté ze severu Čech, což se také promítlo i do skóre. Ve 27. minutě snížila na rozdíl jediné branky posila z Litvínova Přemysl Svoboda. Víc toho ale Stadion v této dvacetiminutovce nedokázal, a tak se šlo na druhou přestávku stále za dračího vedení.

Hattrickem mu podzim skončil. Chci se věnovat hlavně synovi, říká Radek Pálenkáš

Těsný stav 2:1 potom trval dlouho. Přesněji řečeno až do času 56:17, kdy vstřelil druhý šumperský gól z přesilovky Šimon Jelínek. Na konečných 4:1 nakonec upravil o dvě minuty a dvacet sekund později střelou do prázdné brankyLukáš Žálčík. Šumperksi tak mohl připsat první výhru na domácím ledě a celkově druhou výhru v sezoně.

„Ve druhé třetině byl soupeř lepší. Hlavně co se týče pohybu. My jsme z ní ale díky úsilí, pracovitosti a týmovému nasazení vyvázli s pouhým jedním inkasovaným gólem a ve třetí třetině bylo klíčové ubráněné oslabení hned v úvodu. Kdybychom tam totiž inkasovali na 2:2, vyvíjel by se už zápas asi trochu jinak," pokračoval šumperský lodivod.

„Urvali jsme to i díky skvělým fanouškům. Jsem rád, že jsme lidem v tento sváteční den mohli udělat radost nejen výsledkem, ale i výkonem a přístupem," dodal.

Nyní tak mají Draci na svém kontě šest bodů. Tato výhra jim navíc může sloužit jako vzpruha před hned dověma derby zápasy, které je čekají. To první odehrají již v sobotu na ledě Prostějova a to další ve středu 5. října doma s přerovskými Zubry.

Florbalisté Asperu opět vyhráli, jsou na vlně a nyní se těší na krajské derby

„Derby jsou vždy zápasy na krev a jakýkoli zápas před ním na ně žádný vliv nemá. Derby je samostatných 24 hodin a hlavně pak 60 minut. Záleží při něm na aktuálním nastavení hlav. Samozřejmě se nám ale do nich půjde díky výhře lépe," uzavřel Lukáš Majer.

Draci Pars Šumperk - HC Stadion Litoměřice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Průžek (Vachutka), 18. Drtil (Bartoš, Průžek), 57. Jelínek (Šuhaj), 59. Žálčík (Průžek, Šuhaj) – 27. P. Svoboda (Holý, Kuťák). Rozhodčí: Cabák, Grygera – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. Diváci: 859.

Šumperk: Hamalčík – Drtil, Dudycha, Kadeřávek, Eliáš, Kunst, Hrachovský, Rutar – Průžek, Žálčík, Bartoš – Kohút, Bernat, Jelínek – Svoboda, Jouza, Horký – Čermák, Šuhaj, Vachutka. Trenér: Lukáš Majer.

Litoměřice: Král – Holý, Hampl, Výtisk, Šindelek, Marcel, Němec, Černohorský – Válek, Slavíček, Jícha – Zabloudil, Čederle, Cikhart – Kuťák, Guman, P. Svoboda – Kracík, Procházka. Trenér: Miroslav Přerost.