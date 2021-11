„Naše poslední zápasy se odehrávají ve stejném duchu, jen s tím rozdílem, že dneska se nám povedlo zvítězit,“ prozradil na úvod šumperský kouč Martin Janeček.

Domácí pak nasadili do duelu s Ostravany překvapivou posilu, svého loňského kapitána Petra Gewiese. Z partnerských Vítkovic navíc dorazil také gólman Daniel Dolejš, jenž se poprvé v barvách Draků představil před publikem ve ŠKODA aréně, když letos doposud odchytal za Šumperk dva duely na hřištích soupeřů.

Po první třetině by si následně na úspěch Šumperku vsadil asi málokdo. Domácí působili spíše odevzdaným dojmem, nebyli téměř na kotouči a k tomu již po pěti minutách měli na kontě dvoubrankové manko.

„Hráče jsme se přesto snažili povzbuzovat i ve chvílích, kdybychom je spíše škrtili, ale je potěšitelné, že se kluci dokázali hned dvakrát vrátit do zápasu. Vážíme si toho, že za žádného stavu jsme se v tomto klání nevzdali,“ prozradil dále Martin Janeček.

V průběhu druhého dějství jeho svěřenci neuvěřitelně ožili. Do hry je vrátil úspěšný brejk Petra Kratochvíla, aby ještě v téže minutě srovnal skóre šťastnou trefou Ondřej Hrachovský.

Domácí najednou hýřili aktivitou, měli i další šance a po využité přesilovce rázem vedli, když se podruhé v utkání trefil Petr Kratochvíl.

Bohužel v době největší šumperské převahy stačila Poruba opět udeřit a za stavu 3:3 se začínalo zase od nuly, přestřelka však pokračovala.

Při početní výhodě pět na tři udeřil kanonýr Draků Lukáš Žálčík a zajistil svým barvám opětovný náskok.

„Měli jsme v sobě psychiku z předchozích neúspěšných klání a do zápasu šli ustrašeně. Po té nepovedené první třetině to z nás spadlo s tím, že už nemáme co ztratit a tým předvedl obrovskou vůli to otočit a o výsledek se ještě porvat. Navíc hned dvakrát. Odměnou nám byl ten druhý bod,“ dodal lodivod Draků.

Třetí periodu začali domácí obrovskou šancí Denise Kindla, jenž sám před brankářem neuspěl s pokusem mezi betony. Později ale Šumperk dvakrát kapituloval a znovu musel dohánět.

V 56. minutě udeřil do rozhozené obrany soupeře Daniel Vachutka a střetnutí dospělo až do prodloužení.

V nastaveném čase předvedl šikovné ruce kapitán Draků Denis Kindl, jenž doslova vymotal hráče soupeře i s gólmanem a zajistil šumperským barvám dvoubodové vítězství.

Draci Pars Šumperk – HC RT TORAX Poruba 6:5p (0:2, 4:1, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Kratochvíl (Drtil, Dolejš), 25. Hrachovský (Spratek, Furch), 32. Kratochvíl (Žálčík, Drtil), 37. Žálčík (Vildumetz, Kindl), 56. Vachutka (Macuh, Drtil), 64. Kindl (Gewiese, Vachutka) – 2. Hrníčko (Szathmáry, Stloukal), 5. Vachovec (Jenyš, Žovinec), 35. Vachovec (Žovinec, Barinka), 48. Houdek (Stloukal, Urbanec), 49. Bitten (Szathmáry, Korkiakoski). Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Maštalíř, Měkýš. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0 Diváci: 966.

Šumperk: Dolejš – Pěnčík, Drtil, Gewiese, Hrachovský, Řezáč, Dudycha – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Vachutka, Macuh, Kratochvíl – Furch, Spratek, Horký – Antoníček, Rutar, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.

Poruba: Muštukovs – Žovinec, Barinka, Voráček, Szathmáry, Husa, Urbanec, Houdek – Réway, Toman, Korkiakoski – Hrníčko, Bitten, Stloukal – Gřeš, Vachovec, Jenyš – Sandström, Kanko, Brodek. Trenér: Karel Suchánek.