Šestadvacetiletý forvard strávil posledních pět sezón v barvách Vsetína, kterému při svém premiérovém angažmá na Lapači výrazně dopomohl k postupu do Chance ligy.

„Věříme, že bude dalším dílkem, který zapadne do naší skládanky. Jsme opravdu rádi, že ho tady máme,“ doplňuje šumperský lodivod.

„K šikovným ofenzivním hráčům jsme hledali také hokejistu s defenzivnějším pojetím hry. A Vojta Šilhavý tyto požadavky splňuje. Je dostatečně zkušený, má výbornou hru v oslabení a také svým charakterem přesně pasuje do našeho týmu,“ prozrazuje na klubovém webu trenér Draků Martin Janeček.

Těsně před sobotním startem Chance ligy získal hokejový celek Šumperku ještě jednu zajímavou posilu do útočných řad, když jeho řady doplnil Vojtěch Šilhavý (1994).

