„Byl to pro nás nesmírně těžký zápas proti soupeři, který by mohl být jedním z aspirantů na postup do extraligy. Vážíme si, že jsme mu sebrali bod, který může být pro nás v konečném součtu důležitý,“ prozradil úvodem trenér Draků Lukáš Majer.

Prostějov byl v pondělním klání určitě lepší v osobních soubojích a na jeho straně byly znát obrovské zkušenosti, Šumperk však dokázal s favoritem držet krok díky velkému nasazení a bojovnosti.

„Kluci to dnes opravdu příkladně odpracovali. Myslím si, že dělba bodů je spravedlivá,“ uvedl dále lodivod Draků.

Po nepříliš záživné první třetině, ve které lze zmínit snad jen obrovskou šanci prostějovského Slaniny, jenž v ideální pozici netrefil odkrytou šumperskou klec, začalo derby dvou krajských rivalů s přibývajícím časem postupně gradovat a na ledě bylo k vidění i několik ostrých potyček.

Na první změnu skóre se potom čekalo více než polovinu základní hrací doby a jako první udeřili Draci, když po předchozích několika marných pokusech konečně využili přesilovou hru, v níž se ujala dobře mířená střela Dávida Kohúta.

Bohužel pro domácí si Jestřábi připravili bleskovou odpověď a za dalších 35 vteřin bylo srovnáno díky zásahu Petra Haška.

Záhy ale Šumperk předvedl parádní akci, Filip Eliáš dostal přesný pas zpoza brány, z první trefil přesně a Draci znovu vedli.

Navíc v dalších okamžicích hýřili obrovskou aktivitou, leč mohli litovat chabé koncovky. Slibné šance Dudychy, Jelínka či kanonýra Žálčíka totiž zůstaly nevyužity.

Šumperk tedy zahodil možnost odskočit do většího trháku, aby naopak na začátku třetího dějství Prostějov srovnal krok na 2:2, podruhé v zápase se prosadil Petr Hašek.

Neuznaný gól

O chvíli později sice domácí dopravili kotouč do soupeřovy sítě, rozhodčí branku ale neuznal kvůli kopnutí bruslí.

Následně již udávali tempo hry především Jestřábi a v souboji o rozdílovou trefu měli navrch, Draci přesto zápas dotáhli do prodloužení, které nakonec po 78 vteřinách rozhodl ve prospěch hostů ostřílený matador Vilém Burian.

„Třetí třetinu byl protivník jednoznačně lepší. My jsme tam měli jen nějaké nádechy. V prodloužení jsme si chtěli vzít time-out, protože už nám trochu docházely síly, jenže nepřišlo přerušení, tak z toho sešlo a hosté mezitím rozhodli. Ale zápas jsme odpracovali, hráčům nemám co vytknout,“ dodal Lukáš Majer.

„Po té pauze je pro všechny týmy vždy těžké chytnout rytmus, takže to byl takový specifický zápas. První třetinu jsme byli lepší, ale nedali šance, v té prostřední jsme vypadli ze systému, hrálo se nahoru dolů, což vyhovovalo domácím a po zásluze jsme prohrávali,“ přidal své postřehy Aleš Totter, kouč Prostějova.

„Ale náš tým je mentálně silný. Už mnohokrát jsme po druhé části museli dohánět manko a zase se nám povedlo vyrovnat. Výborně jsme potom sehráli akci v prodloužení a zápas rozhodli na svou stranu. Jsme spokojení, že bereme výhru z derby a daří se nám zatím pravidelně bodovat,“ doplnil trenér Jestřábů po derby, na které si našlo cestu téměř dvanáct stovek diváků, což je letošní šumperský rekord.

Draci Pars Šumperk – LHK Jestřábi Prostějov 2:3p (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 32. Kohút (Šuhaj), 34. Eliáš (Šuhaj, Svoboda) – 32. Hašek (Jansa, Vlach), 44. Hašek (Zajíc), 62. Burian (Hašek). Rozhodčí: Wagner, Koziol – Maštalíř, Juránek. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. Diváci: 1119.

Šumperk: Hamalčík – Hrachovský, Dudycha, Eliáš, Kadeřávek, Kunst, Michálek – Průžek, Nedvídek, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Vachutka, Kohút, Bernat – Křemen, Horký, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Prostějov: Brízgala – Benda, Malák, Hamšík, Poledna, Pěnčík, Zajíc – Burian, Jáchym, Jiránek – Hašek, Vlach, Jansa – Slanina, Venkrbec, Maruna – Kysela, Pytlík, Jandus. Trenér: Aleš Totter.