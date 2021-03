Rytíři však těsně před koncem strhli výsledek na svou stranu a díky těsnému vítězství proti Drakům si tak definitivně zajistili prvenství v základní části letošní soutěže.

„Pokud by mně někdo před zápasem řekl, že budeme Kladno trápit až do poslední minuty a nakonec prohrajeme čestně o jediný gól, tak bych to asi bral. I když samozřejmě do každého zápasu jdete s tím, že chcete uspět,“ konstatoval úvodem trenér Draků Martin Sobotka.

Středočeši dorazili do podhůří Jeseníků i se svými největšími hvězdami Tomášem Plekancem a legendárním Jaromírem Jágrem.

Návrat na důvěrně známý šumperský poté prožil kladenský obránce Ondřej Mikliš, jenž je odchovancem Mladých Draků.

Hned úvodní minuty sobotního klání přinesly doslova drtivý tlak hostů. Šumperk se s vypětím všech sil bránil a domácí gólman Marek Peksa se musel mezi tyčemi pořádně ohánět.

Svou jasnou dominanci přesto Kladno využilo až 61 vteřin před koncem první třetiny díky trefě Ondřeje Machaly v přesilovce.

Zkraje druhého dějství ale bylo srovnáno, když Jozef Baláž zachytil vyhozený puk na modré čáře, sjel si na kruh a šikovnou ranou dal na 1:1.

Později však Draci chybovali a těsně před polovinou utkání zbytečně inkasovali během vlastní přesilové hry z hole Matyáše Filipa.

A přestože kladenská převaha byla i nadále zcela evidentní, pouze těsné jednogólové vedení proti obětavě bojujícím Drakům hosty možná trochu vykolejilo a Šumperk ve třetím dějství vycítil šanci a několikrát hvězdnému soupeři zle zatopil.

Kladno v těchto fázích hry doplácelo především na časté fauly a ve 49. minutě Šumperk využil přesilovku, když se od modré čáry trefil Daniel Kabelka. Srovnal tím krok a rázem bylo zaděláno na velké drama.

Jenže když už se zdálo, že domácí hokejisté na závěr ročníku senzačně urvou s favoritem minimálně bod, zajistil 39 vteřin před koncem výhru Kladna Američan Snuggerud.

„Takový závěr určitě zamrzí, bod proti Kladnu by byl pro nás senzace, ale soupeř byl lepší a měl více šancí. Mohl vyhrát daleko vyšším rozdílem, v klíčových momentech nás však podržel Marek Peksa. Zejména díky němu jsme byli celé utkání ve hře,“ prozradil dále šumperský lodivod.

„Musím ale pochválit celý tým, všichni naši kluci dnes odehráli zápas na hranici svého maxima, bojovali. Hodně nás může mrzet gól inkasovaný ve vlastní přesilovce a ten těsně před koncem. Takovéto zápasy rozhodují detaily a hlavně zkušenosti, které dnes byly na straně protivníka,“ dodal na závěr Martin Sobotka.

Draci Pars Šumperk – Rytíři Kladno 2:3 (0:1. 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. Baláž, 49. Kabelka (Milfait, Baláž) – 19. Machala (Hlava, Plekanec), 28. Filip (Račuk), 60. Snuggerud (Zacharčuk). Rozhodčí: Jaroš, Marek – Hnát, Dědek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Hráno bez diváků.

Šumperk: Peksa – Kabelka, Volráb, Záruba, Dosek, Viktorin – Jaroš, Baláž, Danielčák – Milfait, Král, Kratochvíl – Krejčiřík, J. Kučera, Bernovský – Blaško, Scheuter, Horký – L. Kučera, Kaplan. Trenér: Martin Sobotka.

Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Zacharčuk, Snuggerud, Kehar, Sorokin, Štochl – Machala, Plekanec, Jágr – Guman, Marosz, Račuk – Hlava, Kubík, Melka – Jelínek, Filip, Bílek. Trenér: David Čermák.