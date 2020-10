Za úspěchem stál především poctivý výkon s patřičným důrazem do brány, to vše podpořeno bezchybným Markem Peksou v bráně. Dvěma góly a asistencí se pak na výsledku nejvíce podepsal slovenský forvard Jozef Baláž.

Při svém prvním mistrovském startu za Draky si poté připsal premiérovou branku útočník a místní odchovanec Tomáš Krč.

Navíc za tříbodovým ziskem Draci rázně nakročili již během úvodní periody. Hned po necelé půlminutě ujel do sóla navrátilec do sestavy Jan Milfait, na gólmana Malíka však nevyzrál.

Později však přišla povedená domácí desetiminutovka, kdy Šumperk svému protivníkovi nasázel tři branky a donutil hosty k vystřídání gólmanů. Tak povedenou třetinu v rámci naší druhé nejvyšší soutěže Draci dlouho nepamatují.

Domácí byli při chuti i během prostředního dějství, tentokrát ale nebyli v koncovce tak důslední. Velkou šanci například spálil Petr Kratochvíl, když v polovině střetnutí se protáhl mezi dvěma obránci a jel zcela sám na brankáře Suchánka.

V závěru druhé části měl Šumperk výhodu kratičké přesilovky pět na tři, tu sice nevyužil, ale v pokračující klasické výhodě nakonec přidal čtvrtou trefu.

Další vzruch těsně před pauzou přinesla pěstní potyčka mezi Weintrittem a Tomim, za kterou si oba rváči vysloužili tresty do konce utkání.

Definitivní pojistku přidali Draci na začátku třetí třetiny, kdy podruhé v tomto zápase využili přesilovku.

„Výsledek 5:0 vypadá krásně, ale určitě se nerodil lehce. V první třetině jsme sice dali tři góly, ale taky jsme klidně tři mohli dostat. Měli jsme tam velké štěstí a také dobře zachytal Marek Peksa,“ prozradil na klubovém webu trenér Draků Martin Sobotka.

„V kabině jsme si řekli, že musíme hrát zodpovědněji zezadu. To se nám pak dařilo. Za vítězství jsem strašně rád a spadl mi kámen ze srdce, že se to už konečně povedlo. Jen škoda, že teď je to naposledy před vlastními fanoušky, protože dnes byli opět naprosto úžasní,“ dodal šumperský lodivod.

Draci Pars Šumperk – HC Frýdek-Místek 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Bernovský (Baláž), 10. Baláž (Bernovský, Krejčiřík), 15. Krč (Kučera, Spratek), 39. Baláž (Gewiese, Jaroš), 42. Jaroš (Gewiese). Rozhodčí: Šudoma, Barek - Bohuněk, Zedník. Vyloučení: 7:10, navíc Weintritt (Šumperk) a Tomi (Frýdek-Místek) 5 minut plus do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 412.

Šumperk: Peksa – Gewiese, Dosek, Kabelka, Nepokoj, Věntus, Weintritt – Jaroš, Milfait, P. Kratochvíl – Bernovský, Baláž, Krejčiřík – Uhlík, Tadeáš Král, Hroch – Kučera, Spratek, Horký – Krč. Trenér: Martin Sobotka.

Frýdek-Místek: Malík (15. Suchánek) – Haman, Husák, Zahradníček, Hrachovský, J. Michálek, J. Adámek – Kofroň, Mikulík, Šedivý – Peterek, R. Veselý, Martynek – Klimša, Raška, Tomi – Przybyla, Stuchlík, Kaukič – Matiaško. Trenér: Vlastimil Wojnar.