„Asi úplně nelze vyjádřit slovy či pocity, když vidíte, jak je po konci zápasu prázdný kotel šumperských fanoušků. Celý zápas pracujeme pro to, abychom fanouškům udělali radost a abychom se jim nějakým způsobem odvděčili, že váží dalekou cestu z Šumperka až do Prahy. Absolutně těm lidem rozumím a chápu, jak se cítí,“ mrzelo trenéra Draků Lukáše Majera. „Přesto bych jim chtěl obrovsky poděkovat, že nás sem přijeli podpořit,“ dodal.

Zdroj: Deník/Miroslav Pergl

Do 20. minuty přitom jeho tým hrál se sešívanými vyrovnaně. Skóre otevřel v přesilovce Pavel Mrňa a gól do šatny symbolicky určil ráz sobotního duelu. Početní výhoda domácích navíc pokračovala v prostředním dějství a slávisté ji okamžitě využili podruhé Szathmárym.

„Měli jsme nějaký herní plán do zápasu, který se nám zhroutil v 18. minutě absolutně nesmyslným vyloučením Jirky Průžka, který jako jeden z našich nejlepších hráčů proseděl první dva inkasované góly na trestné. Od té doby už byla Slavia na koni,“ řekl Lukáš Majer.

Domácí vedli v polovině zápasu už 4:0 a bylo prakticky rozhodnuto. Do brány poté šel místo Lackoviče Petr Hamalčík, který o den dříve debutoval v extralize v dresu Karlových Varů. Nakonec Pražané zvítězili 7:2, jediné dvě trefy Šumperku zajistili Průžek a Matěj Svoboda.

„Slavia byla velmi rychlá v přechodové fázi, rychle otáčela hru a my jsme s tím měli obrovské problémy. Takže blahopřeji domácím k vítězství. My máme strašně moc práce před sebou a budeme dělat všechno proto, ať se co nejlépe nachystáme na pondělní utkání,“ uzavřel Lukáš Majer.

V pondělí Draci doma v 18 hodin vyzvou Frýdek-Místek.

HC Slavia Praha – Draci Pars Šumperk 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 20. Mrňa (Šmerha, Szathmáry), 21. Szathmáry (Simon, Kern), 28. Šmerha, 29. Žejdl (Všetečka), 44. Žejdl (Kulda, D. Němeček), 54. Kern (Simon, J. Brož), 60. Klikorka (J. Brož, Žejdl) – 31. Průžek (Vildumetz, Bartoš), 48. Matěj Svoboda (Vildumetz). Rozhodčí: Hucl, Kosnar – Maňák, Kotlík. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. Diváci: 1 305.

Slavia Praha: Málek – Klikorka, Hejda, Žovinec, Křepelka, Barák, Szathmáry, D. Němeček – Všetečka, Žejdl, Kulda – Simon, Kern, J. Brož – Mrňa, D. Sklenář, Šmerha – Havrda, Labuzík, L. Stehlík. Trenér: Tvrzník.

Šumperk: Lackovič (od 29. Hamalčík) – Drtil, Eliáš, Hrachovský, Kadeřávek, Kunst, Dudycha – Průžek, Bartoš, Mácha – Matě. Svoboda, Šuhaj, Š. Jelínek – Vildumetz, Nedvídek, Vachutka – Křemen, Bernat, Jouza. Trenér: Majer.