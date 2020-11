Draci znovu vyjeli na led šumperské ŠKODA arény v pondělí dopoledne. Během následujících dvou dnů pak mají na programu dvoufázové tréninky.

„Jsem moc rád, že jsme se konečně zase mohli společně setkat a především, že jsme se sešli prakticky kompletní,“ prozradil úvodem Deníku šumperský lodivod Martin Sobotka.

Po zranění ramene se do sestavy Draků vrátila jedna z hlavních ofenzivních opor mužstva, slovenský útočník Jozef Baláž, jenž chyběl už v posledních dvou odehraných zápasech, na ledě Prostějova a doma s Benátkami.

Vleklé zdravotní obtíže překonal také urostlý obránce Marek Viktorin, který zatím nenastoupil ani v jediném mistrovském utkání.

Hned v úterý se do tréninku zapojí i další z marodů, zadák Martin Nepokoj.

„Měl nějaký zánět a dobírá antibiotika, proto s námi ještě dnes nebyl na ledě, ale zítra už se připojí,“ vysvětlil kouč Draků.

Tomu tak prakticky chyběl pouze adept české reprezentační dvacítky Jan Bernovský. Talentovaný útočník si totiž o víkendu ve vítkovickém dresu odbyl svou extraligovou premiéru v domácím utkání proti brněnské Kometě.

„Zatím nadále zůstává ve Vítkovicích, protože mají nějaké zraněné hráče, ale jakmile to půjde, znovu se připojí k našemu týmu,“ doplnil na adresu devatenáctiletého forvarda.

Pondělní listopadový trénink nováčka Chance ligy poté hodně připomínal ten úvodní ze začátku letošního srpna.

„Po tak dlouhé době to opravdu vypadalo, jako kdybychom šli poprvé na led po letní přípravě, takový seznamovací trénink,“ konstatoval s úsměvem Martin Sobotka.

„Stejné to ale samozřejmě nebylo, zapojili jsme do toho i nějakou hru ve třetině, zahráli jsme si tři na tři. Oproti létu máme na všechno teď podstatně méně času. V dalších dnech bude potřeba začít pilovat i další prvky jako kombinaci či přečíslení, zkrátka co nejrychleji přejít na ty herní situace, protože zatím to vypadá, že soutěž by se měla znovu rozběhnout již tento víkend, tak abychom se do toho zase co nejrychleji dostali,“ prozradil závěrem Martin Sobotka.

Upravený rozpis Chance ligy zatím ještě nebyl oficiálně zveřejněn, podle šumperského plánu ledu je však zřejmé, že by Draci měli odstartovat úvodní duel (v sobotu 21. listopadu?) v domácím prostředí.