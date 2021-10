„Věřím, že jsme tímto výsledkem jsme zase trochu namlsali naše fanoušky a doufám, že nás přijdou v co největším počtu povzbudit na derby proti Prostějovu,“ přeje si Martin Janeček.

„Co k tomu dodat? Kluky musím pochválit. Dnes jsme hráli opravdu velice dobře a jakmile jsme se dostali do vedení, tak jsme kontrolovali hru,“ nešetřil tentokrát pozitivními slovy lodivod Šumperku.

Naopak v samotném závěru udeřil podruhé v utkání Lukáš Žálčík a uzavřel tím výsledek do konečné podoby.

Do třetí periody západočeský celek vystřídal gólmany, když Adama Berana nahradil mezi tyčemi Oldřich Cichoň, jenže ani tento impuls pro Sokolov příliš nezafungoval.

Nejprve svým druhým gólem večera srovnal krok Tomáš Vildumetz a těsně před polovinou základní hrací doby poslal hosty poprvé do vedení Vojtěch Šilhavý.

Šumperk inkasoval jako první hned po minutě hry, a když se mu později podařilo vyrovnat, domácí záhy odpověděli a znovu šli do trháku.

Hosté dorazili na led Baníku bez nemocného kapitána Denise Kindla a také několik dalších hráčů nebylo po zdravotní stránce zcela fit. O to více je sobotní (a celkem přesvědčivé) vítězství pro Draky cennější.

