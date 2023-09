/FOTO + VIDEO/ Přesně po týdnu vyjeli hokejisté Šumperku ke svému druhému přípravnému zápasu na domácím ledě a bohužel své fanoušky znovu nepotěšili, když prohráli i s Novým Jičínem.

Hokejisté Šumperku proti Novému Jičínu. Marné pokusy Draků. | Video: Lukáš Pergl

Draci navíc proti soupeři, jenž v předminulém klání vyfasoval jedenáct gólů od Havířova, nedokázali ani jednou skórovat.

A jen těžko tentokrát hledat na jejich vystoupení nějaká pozitiva. Kulantně řečeno byl výkon domácích borců hodně rozpačitý.

„První třetinu jsme ale byli spokojení. Hráli jsme, co jsme chtěli, tedy jednoduše se tlačit do brány a bránit v boxu,“ prozradil nejprve šumperský trenér David Káňa.

I přesto Draci úvodní periodu prohráli, když protivník po pěkné individuální akci překvapil domácího gólmana střelou mezi betony.

Zkraje druhého dějství hosté svůj náskok navýšili. Po přihrávce zpoza brány se prosadili přesně mířenou střelou zblízka.

Následně domácí celek promrhal dvě po sobě jdoucí přesilovky, aby naopak do přestávky inkasoval potřetí.

FOTO: Draci proti Opavě představili severské posily. Přesto na úvod padli

„Paradoxně nás srazily přesilovky, které nám měly pomoct. Tyto situace se nám dnes nedařily, kluci potom byli rozhození a do konce utkání se z toho už nedokázali dostat,“ litoval kouč Draků.

Jenže to nebyly pouze početní výhody, co se šumperskému týmu nedařilo a celkový obraz hry měl do druholigových parametrů hodně daleko.

„Soupeř nás vyškolil i v produktivitě. Máme tam třeba pět pokusů a naopak hosté jednou vystřelí a hned skórují, tady máme největší problém,“ je si vědom David Káňa.

Ve třetí části, během které Draci krátce hráli dvakrát i pět na tři, Nový Jičín necelou minutu před koncem pojistil výsledek svižnou ranou při přečíslení dva na jednoho.

Rozčarovaní domácích fanoušků z konečného výsledku i hokeje bylo jasně čitelné a mnozí si již teď kladou otázku: Bude současný kádr na důstojné působení v soutěži stačit?

„Soupisku máme stále otevřenou a jednáme s dalšími hráči. Do konce tohoto týdne bychom měli kádr doplnit. Zatím jedeme na patnáct šestnáct lidí, budeme tedy zkoušet i další,“ nastínil případné posily David Káňa, jehož mužstvo má na programu už pouze dva přípravné duely z celkových čtyř.

„Jsou týmy, co mají v přípravě kolem třicítky hráčů, my jich tolik nemáme a pokud by patnáct kluků mělo hrát třeba deset přátelských zápasů, asi bychom odešli fyzicky ještě před startem soutěže. Proto jsme zvolili tento způsob. Až sezóna ukáže, jestli to bylo dobře,“ dodal šumperský lodivod.

Draci Pars Šumperk – HK Nový Jičín 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Konečný (Kafka), 25. Holáň (Berka, Báchor), 37. Handl (Holáň, Hruška), 60. Konečný (Kafka, Gebauer). Rozhodčí: Přecechtěl – Kašpar, Lainka. Vyloučení: 2:7, bez využití. Diváci: 237.

Šumperk: Ryšavý – Rutar, Hohl, Jaakkola, Hajduch, Křivohlávek, Cibuzar, Minařík – Jaroš, Nilsson, Šišolák, Pitkänen, Skopal, Polách, Müller, Scheuter, Horký. Trenér: David Káňa.

Nový Jičín: Šimonů – Holáň, Hruška, Holáň, Dudáš, Báchor, Janiczek – Hruzek, Hladiš, Berka, Konečný, Gebauer, Juříček, Kafka, Sluštík, Handl. Trenér: David Dostál.