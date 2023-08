Své úvodní přípravné utkání nově se tvořící tým Draků včetně zajímavých severských posil v úterý na domácím ledě sice dobře rozehrál, když vedl už dvoubrankovým rozdílem, z výhry se však nakonec radovali hosté z Opavy posilnění o čtyři hráče z prvoligového Přerova.

Šumperští hokejisté na úvod přípravy prohráli doma s Opavou. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

V sestavě Šumperku se představila především řada místních odchovanců, z nichž mnozí teprve sbírají zkušenosti s mužským hokejem.

Kádr však doplnily na zdejší poměry i poněkud exotické posily ze severu Evropy. Na led totiž v domácích barvách vyjeli i finští borci se zkušenostmi z nejvyšší tamní juniorské soutěže Justus Jaakkola a Otto Pitkänen či Švéd Alex Nilsson, který minulou sezonu nehrál a naposledy si zahrál na Slovensku či v Rakousku.

Severské posily Draků:



Justus Jaakola - obránce, 21 let, Pelicans Lahti, Vierumäki United, Kookoo, TUTO Hockey, KOOVEE

Otto Pitkänen - centr, 20 let, HYRI, KJT Haukat, Cardigan Mountain School, HPK, TUTO Hockey, Jää-Ahmat

Alex Nilsson - centr, 22 let, IFK Munkors, Mora IK, Carolina Jr. Hurricanes, Gjøvik Hockey, Vienna Capitals Silver, HK Martin

Skóre duelu otevřel jako první šumperský kapitán Tadeáš Jaroš, jenž ujel v oslabení a mazácky zavěsil.

Těsně před polovinou utkání si potom premiérovou trefu mezi Draky připsal po výborném pasu Fina Pitkänena Adam Polách, jenže hosté stačili skóre do konce druhé periody otočit třemi góly v rozmezí pouhých šesti minut, když ještě předtím Šumperk promarnil přesilovku pět na tři.

Mora v Trenčíně dostala pět gólů a lekci z produktivity

S přibývajícím časem domácí postupně začali ztrácet půdu pod nohama a během třetího dějství Slezané přidali další dvě trefy. Na konečných 2:5 upravil svým druhým gólem v utkání přerovský odchovanec Tomáš Krupa, syn bývalého tenisového trenéra Tomáše Berdycha, Karolíny Plíškové či Barbory Strýcové.

„Prvních deset minut bylo z naší strany špatných, pak se náš výkon zlepšil a dali jsme dva góly. Potom se možná projevila únava z náročného tréninku. Navíc řada kluků se spolu pořádně ještě ani nezná, máme tady úplně nový tým,“ prozradil po zápase asistent trenéra Draků Tomáš Sedlák.

„Zatím jsme moc nepracovali na taktice, zaměřujeme se teď hlavně na fyzickou kondici, což bylo v utkání asi vidět, místy to bylo chaotické, soupeř spolu naopak hraje už nějakou tu dobu, to se projevilo. Navíc řada našich kluků nastoupila v podstatě poprvé mezi seniory a byli z toho docela vyjukaní, proto jsme se je snažili hodně povzbuzovat,“ řekl dále bývalý vynikající obránce a rekordman v počtu startů za Šumperk.

„O výsledku rozhodly hlavně ty tři rychle inkasované góly ve druhé třetině, z toho už jsme se nedokázali oklepat. Ale šlo o první přípravu a nemá cenu to nějak hodnotit. Přesto jsme mohli utkání, vzhledem ke slibnému náskoku, uhrát o něco lépe,“ dodal závěrem Tomáš Sedlák.

FOTO: Jestřábům se daří. V přípravě nadělili šestku Frýdku-Místku

Draci Pars Šumperk – HC Slezan Opava 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Jaroš, 28. Polách (Pitkänen) – 33. Krupa (Šindelář, Rousek), 38. Adamec (Hanák), 39. Horizral (Kadula, Ludvík), 45. Stuchlík (Rousek, 11), 59. Krupa (Thiel). Rozhodčí: Cik – Kašpar, Peluha. Vyloučení: 7:7. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 379.

Šumperk: Ryšavý – Rutar, Cibuzar, Křivohlávek, Jaakkola, Hohl, Minařík - Jaroš, Nilsson, Šikolák, Pitkänen, Skopal, Polách, Müller, Scheuter, Horký, Drlík, Holub. Trenér: David Káňa.

Opava: Nowak – Šindelář, Ludvík, Hanák, Adamec, Pachula, Thiel, Backa – Krupa, Stuchlík, Rousek, Kadula, Beránek, Vojtovič, Tarnoczy, Horný, Vendelín, Horizral. Trenér: Pavel Zdráhal.