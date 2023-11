Po středečním propadáku s Opavou si hokejisté Šumperku notně spravili chuť i skóre, když v sobotu vyprovodili ze svého ledu celek Velkého Meziříčí jedenácti góly.

Děkovačka po vítězném utkání hokejistů Šumperka nad Velkým Meziříčím | Video: Deník/Miroslav Pergl

Draci tentokrát nastoupili do utkání bez hráčů juniorky či zraněného útočníka Petra Antoníčka, zato však s prvoligovými posilami Tomášem Drtilem a Richardem Nemcem.

A právě tato dvojice byla hlavním strůjcem jednoznačného šumperského vítězství, které Draky katapultovalo na deváté místo průběžné tabulky. Oba borci si shodně připsali po šesti kanadských bodech, když každý zaznamenal hattrick, ke kterému přidal tři nahrávky.

Do vedení šli paradoxně jako první hosté, kteří díky přesné teči udeřili už po necelé půlminutě hry. Domácím se naštěstí povedlo bleskově vyrovnat zásluhou Tomáše Drtila a začala střelecká divočina.

Nejprve ujel do brejku Jozef Danielčák, jenž sice nedal, ale dojíždějící obránce soupeře dotlačil kotouč do sítě i s vlastním gólmanem.

Pak Šumperk ukázkově rozebral obranu Horáků a Tomáš Drtil zakončoval do úplně odkryté klece. A když později stejný hráč využil přesilovku a zkompletoval tím svůj hattrick, bylo na domácí straně za stavu 4:1 rázem hodně veselo.

Oddechový čas pomohl jen v první třetině

Na tento vývoj zareagovala střídačka hostů oddechovým časem, který přinesl své ovoce a protivník se ještě do přestávky stačil dotáhnout na rozdíl jediné branky.

„V první třetině to nejprve vypadalo na koncert, pak si ale soupeř vzal oddechový čas. My jsme hráče prosili a varovali je, aby nesklouzli k tomu, že každý si bude hrát nějakou svoji věc. Bohužel jsme ale z toho na chvíli udělali kovbojku,“ prozradil úvodem trenér Draků Michal Mikeska k divoké první třetině.

Zbývající čas však přinesl jasnou dominanci Draků, především díky aktivní hře první formace a hosté možná místy nevěděli, kam dřív skočit.

„Ve druhém dějství jsme zase dokázali odskočit a potom už to bylo takové jednostranné. Budu se zase opakovat. Dozadu hrajeme velmi dobře, přechod do útoku také velmi dobře, ale jakmile přejedeme červenou čáru, tak tam to většinou končí. Dnes nám posily opět dokázaly, jak moc obrovským přínosem pro nás jsou. My však musíme pracovat na tom, abychom je uměli nahradit a abychom dali góly i bez nich,“ řekl dále šumperský kouč.

Už druhý hattrick v šumperském dresu si připsal přerovský útočník Richard Nemec, jenž se po třech zápasech ve 2. lize za Draky může pyšnit famózní bilancí 6+5.

Svůj premiérový zásah proti Velkému Meziříčí následně zaznamenal forvard Pavel Skopal, navíc přesně mířenou dělovkou.

Proti klubu, ve kterém krátce naskočil v úvodu sezóny, se pak zapsal do listiny střelců obránce Štěpán Dudycha, své střelecké trápení ukončil kapitán Tadeáš Jaroš a podruhé se v tomto týdnu gólově prosadil Švéd Alex Nilsson.

„Sice jsme nezvládli minulý duel s Opavou, ale jinak si myslím, že naše poslední výsledky jsou dobré. Teď hrajeme dvakrát venku a určitě budeme rádi za každý další bod do tabulky,“ dodal závěrem Michal Mikeska.

Draci Pars Šumperk – HHK Velké Meziříčí 11:3 (4:3, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 2. Drtil (Vachutka, Jaroš), 7. Danielčák (Minařík), 8. Drtil (Jaroš, Nemec), 14. Drtil (Nemec), 34. Nemec (Dudycha), 36. Skopal (Nilsson), 38. Nemec (Jaroš, Drtil), 43. Dudycha (Nemec, Vachutka), 49. Nemec (Drtil, Dudycha), 51. Nilsson (Kubíček, Skopal), 58. Jaroš (Drtil, Kubíček) – 1. Doležal (M. Juda, Slabý), 16. Strnad (Doležal, M. Juda), 20. Vedral (Švejda). Rozhodčí: Held – Bubela, Bezděk. Vyloučení: 1:5. Využití: 4:0. Diváci: 899.

Šumperk: Irgl – Drtil, Dudycha, Minařík, Rutar, Kubíček, Hohl – Vachutka, Nemec, Jaroš – Danielčak, Šišolák, Horký – Przybyla, Nilsson, Polách – Skopal. Trenér: Michal Mikeska.

Velké Meziříčí: J. Juda (41. P. Juda) – Ambrož, Slabý, Trnka, Kochánek, Vlašín, Lašák, Svoboda, Orsech – Juráň, Křenek, Dolníček – Doležal, M. Juda, Strnad –Švejda, Burian, Vedral – Kotrba, Šantora, Kuba. Trenér: Jiří Adam.